Vecinos del Alto Cidacos critican "aislamiento" tras el derrumbe carretera LR-115 y reclaman "soluciones"

Imagen de la reunión ciudadana. - RESCATA ALTO CIDACOS

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del Alto Cicados critica el "aislamiento" en el que continúa la zona tras el derrumbe de la carretera LR-115, ocurrido el pasado mes de marzo, ante lo que han reclamado "soluciones". Para ello, en torno a un centenar de personas se han reunido en Arnedillo "para mostrar su queja ante la situación" de esta vía.

En un comunicado emitido tras esta asamblea, recuerdan que "el 25 de marzo tuvo lugar un derrumbe en la carretera LR-115", y que "el 17 de abril finalizaron las obras para la adecuación de una vía provisional para garantizar el paso de vehículos mediante tráfico regulado con semáforos".

Sin embargo, indican que "los nueve meses transcurridos con la vía alternativa han tenido consecuencias negativas para las personas que vivimos en la zona, los establecimientos turísticos y la vida de todos los pueblos del Alto Cidacos".

Añaden, además, que "las esperas a las que obliga el semáforo o las limitaciones en cuanto al tonelaje hacen más difícil la situación".

Especialmente, hacen hincapié en que "durante todo este tiempo, los vecinos de la zona no hemos recibido información alguna de las autoridades de la comunidad autónoma sobre el estado de las obras o la previsión sobre las alternativas posibles".

Y recalcan, incluso, que "el jueves pasado, SOS RIOJA emitió una alerta informativa, ratificada por el Gobierno de La Rioja , en la que se informaba del corte total del tráfico para los próximos días entre las 22 horas del 14 de diciembre y las 6 horas del 18 del mismo mes, sin que se propusieran alternativas para paliar el cierre de la vía".

Ante esta situación, los vecinos de la zona "celebramos una Asamblea de Afectados en la que participaron casi cien personas residentes en los municipios de Arnedillo, Munilla, Enciso y las demás aldeas que forman parte del Valle del Alto Cidacos".

Las intervenciones que tuvieron lugar en la pasada Asamblea concluyeron que "se ha constatado que "los nueve meses transcurridos desde el derrumbe sin que se hayan abordado las obras de restauración de la carretera es un plazo excesivo, que genera preocupación, incertidumbre, pérdidas económicas y una constante incomodidad para vecinos, empresas".

Señalan sobre todo "la falta de información a los vecinos durante este dilatado plazo, sin que a fecha de hoy conozcamos el detalle de la solución técnica adoptada, los plazos de ejecución y las posibles alternativas".

Además de todo ello, indican que "hace dos meses comenzaron las obras de construcción del azud de captación del Sistema Cidacos, situado a dos kilómetros aguas abajo del núcleo de Peroblasco, lo que incrementa el tráfico de vehículos de elevado tonelaje, ralentiza el tráfico y acentúa aún más el deterioro de la vía alternativa".

Algo, aseguran, que "ha generado más problemas aún de los ya existentes en los últimos nueve meses y una mayor incertidumbre sobre el futuro de los municipios, las personas, las empresas y la vida de los pueblos de la zona".

Por todo ello, desde los vecinos afectados solicitan "la apertura de una vía de comunicación e información por parte del Gobierno de La Rioja puntual y detallada sobre la situación, donde los vecinos podamos conocer y valorar la situación en todo momento".

También "la adopción de una solución adecuada que garantice el acceso a la zona sin necesidad de añadir una hora más de recorrido", haciendo constar que "las afecciones que la situación creada ocasiona para trabajadores, estudiantes, transportistas y población en general".

"Pedimos de forma expresa que se adecúen unas horas diarias de apertura durante los próximos tres días que se prevén las obras que garanticen el acceso", finalizan solicitando estos ciudadanos del Alto Cidacos.