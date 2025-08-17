Un vehículo queda totalmente calcinado tras incendiarse en Hormilla

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo ha quedado totalmente calcinado esta madrugada tras sufrir un incendio en Hormilla, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 3:31 horas de hoy, domingo 17 de agosto, el Centro de Emergencias ha recibido el aviso de varios particulares alertando sobre el incendio de un turismo en el camino Cerro de la Horca, en la localidad de Hormilla.

Desde el SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado Bomberos del CEIS Rioja.

Finalizada la intervención, Bomberos han informado de que el vehículo ha quedado totalmente calcinado sin que haya habido otros daños materiales ni personales.