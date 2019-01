Vetusta Morla: "Cada concierto tiene su propia magia"

Publicado 31/12/2018 10:10:05 CET

Los madrileños abren en Logroño una etapa de festivales y, también, una época para "refrescar ideas"

LOGROÑO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jorge González, percusionista de Vetusta Morla, ha afirmado hoy, en una entrevista a Europa Press antes de abrir el año en Actual, que "cada concierto tiene su propia magia". "Y el día que dejemos de sentir esa magia igual no hacemos más música", ha añadido.

Vetusta Moral actuará en el Palacio de los Deportes el próximo 3 de enero, dentro del Festival de Cultural Contemporáneas, Actual, y ya no tienen previsto otro concierto hasta mayo. Tras Logroño, unas semanas de vacaciones y a "refrescar ideas".

"Si me vas preguntar qué nuevas ideas aún no lo sé", anticipa entre risas, eso sí, un "no" rotundo a si están en un momento nostálgico. "Tenemos muchas ganas de seguir haciendo cosas nuevas, aprovecharemos esta época de festivales, menos trabajo y sin el peso de una gira, para generar nuevas ideas".

Actual lleva el estandarte de ser el primer festival del año, y los madrileños lo aprovecharán. Se avecina un directo "potente" en una actuación que estará entre "un paso intermedio entre un concierto y un festival" y en la que jugarán con las canciones del ultimo disco y de anteriores.

"Cada concierto su propia magia; es muy bonito haber actuado en salas en Europa de aforo más reducido, pero también tiene su magia presentar un concierto Madrid", ha relatado añadiendo el "misterio" de acudir a Latinoamérica a su festival "más importante". "El día que dejemos de sentir esa magia igual no hacemos más música", ha aseverado.

VETUSTA MORLA

Vetusta Morla es una banda española de indie rock originaria de Tres Cantos, Madrid, que canta en español. Tras nueve años de andadura musical, en febrero de 2008 publicaron su primer largo, Un día en el mundo. Tres años más tarde, en 2011, publicaron su segundo álbum, Mapas.1

El 8 de abril de 2014, tras varios años de gira por España y otros países, publican su tercer álbum, La deriva. En 2017 publican su cuarto álbum Mismo sitio, distinto lugar.

La banda debe su nombre al personaje la Vetusta Morla de La historia interminable, la tortuga anciana gigante (vetusta en castellano es sinónimo de vieja, anciana).