Vientos, lluvias, tormentas y olas activan mañana los avisos en 22 provincias

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vientos, lluvias, tormentas y oleje activarán este miércoles los avisos en un total de 22 provincias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, estarán en nivel naranja (importante) por precipitaciones las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, con acumulados en una hora de más de 30 litros por metro cuadrado (l/m2), que descenderán a nivel amarillo en Ceuta, A Coruña, Ourense, Pontevedra, Badajoz, Caceres, Córdoba y Málaga.

Además, estarán en nivel naranja por vientos el Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa) y Cantabria (Liébana), con rachas máximas de 110 kilómetros por hora (km/h) y viento del sur. El resto de avisos se darán en Álava, Guipúzcoa, Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra, Centro de Navarra y Pirineo navarro), A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Burgos, León, Palencia, Zamora, Cantabria (Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Principado de Asturias (Suroccidental asturiana), Zaragoza, Cádiz, Huelva y Sevilla.

También estarán en nivel naranja pero por oleaje A Coruña y Pontevedra, con viento del sur de 62 a 74 km/h, de fuerza 8 y mar combinada del oeste o suroeste de 5 a 6 metros, que descenderán a amarillo en Guipúzcoa.

También habrá avisos por tormentas en Ceuta, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla. AEMET ha indicado que los avisos por tormentas en las provincias de Andalucía no descartan la formación de tornados, mientras que en las provincias extremeñas no se descartan rachas de viento fuertes o muy fuertes y granizo.

La AEMET prevé para este miércoles que un frente recorrerá la Península de oeste a este y dejará cielos cubiertos y precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio. Estas lluvias serán abundantes y estarán acompañadas de tormentas y posible granizo en la mitad oeste.

En el resto, las precipitaciones serán más débiles y ocasionales y no se esperan en el extremo sureste ni en Baleares, con cielos poco nubosos o intervalos nubosos. Así, las mayores acumulaciones de lluvia se darán en el oeste peninsular y es probable que sean persistentes y localmente fuertes en el oeste de Galicia, mientras que se espera que sean fuertes y con tormentas que pueden ser fuertes o muy fuertes en Extremadura y Andalucía.

En el extremo suroeste no se descarta que las tormentas den lugar a granizo grande, así como algún tornado pequeño o manga marina. Además, podrían darse también precipitaciones fuertes en otros puntos del sur de Andalucía y del centro peninsular.

En Canarias se prevén intervalos de nubes altas, que tenderá a nuboso en los nortes de las islas de mayor relieve y con posibles precipitaciones débiles. Además, son probables las nieblas matinales en el Ebro e interior de Cataluña y del este peninsular. También se prevén brumas frontales en la mitad oeste.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso en el oeste peninsular y de forma localmente notable en Canarias, con aumentos en el bajo Ebro y regiones del centro sur y nordeste peninsular. En el resto se esperan pocos cambios. Respecto a las mínimas, se esperan descensos en Canarias y en el extremo noroeste peninsular, mientras que en el resto habrá predominio de los aumentos.

Asimismo, se espera levante moderado en Alborán, con intervalos fuertes en el Estrecho y rolando a poniente al final en el oeste. También se prevé viento que será moderado de componente sur en el resto de la Península y Baleares, que tenderá a rolar a oeste en las vertientes atlántica y cantábrica.

Este viento puede ser fuerte, con rachas muy fuertes en Galicia, área cantábrica, Pirineos y montañas de la vertiente atlántica norte, así como en otros puntos del extremo oeste peninsular. También se espera alguna racha fuerte en las mesetas, Extremadura y norte de Aragón. Además, soplará viento flojo del oeste en Canarias que tenderá a establecerse el alisio.