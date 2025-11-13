Este viernes, III Jornada sobre covivienda

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 14 de noviembre, la asociación El Cootarro organiza un encuentro formativo con Anabel Recio, de La Replazeta, sobre el modelo de cooperativa de vivienda en cesión de uso, una alternativa innovadora para el acceso a la vivienda.

El Cootarro celebrará una nueva jornada sobre la creación de hogares mediante la fórmula de la cesión de uso.

Durante la misma intervendrá la concejala de Vivienda Patricia Sáinz para exponer las actuaciones en materia de vivienda del Ayuntamiento de Logroño.

También intervendrá Rubén Méndez, secretario técnico del grupo REAS Vivienda, mientras que desde El Cootarro se contará su experiencia en el proceso de formación del grupo de cara a la constitución de una cooperativa en cesión de uso.

Además, Anabel García Recio, de La Replazeta, hablará sobre las claves del modelo de cooperativa en cesión de uso, "un modelo que aporta la estabilidad de una propiedad y la flexibilidad de un alquiler".

Los principios básicos de estas iniciativas son vivir en comunidad, sostenibilidad y ecología, desarrollo comunitario, cuidados mutuos y horizontalidad en la toma de decisiones.

La experta explicará por qué el modelo de covivienda en régimen de cesión de uso constituye una alternativa a la compra y el alquiler. Esta tercera jornada de El Cootarro tendrá lugar el viernes 14 de noviembre, de 18 a 20 horas, en el Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño.