Vino y música electrónica se darán cita el sábado 5 de septiembre en Beronia con 'Viña House'

VINO Y MÚSICA ELECTRÓNICA SE DAN CITA EN BERONIA CON "VIÑA HOUSE" - BERONIA

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Viña House, tras el éxito de su primera edición, regresa a Beronia para volver a convertir la bodega en un punto de encuentro entre el vino, la música y el paisaje.

Así, el próximo sábado 5 de septiembre, de 12,30 a 20,30 horas, Beronia se convertirá por un día en la casa del house en La Rioja, con una jornada al aire libre entre viñedos.

La programación musical correrá a cargo de Arima Music, Eli Kapowski, Junhnu, Retiro Electrónico, Stan Garac y Willy Wheelin, que pondrán banda sonora a una experiencia en la que los vinos de Beronia, la gastronomía y la música house y electrónica compartirán protagonismo.

La experiencia incluirá la entrada al evento, una cata de tres vinos acompañada de picoteo y el acceso a las actuaciones musicales.

Con Viña House, Beronia continúa ampliando su propuesta de enoturismo y apostando por experiencias que acercan el mundo del vino a nuevos públicos.

Una iniciativa que combina la tradición vitivinícola de la bodega con la música, la gastronomía y el ocio, y que vuelve a reunir a amantes del vino y de la cultura electrónica en un entorno privilegiado: los viñedos de La Rioja.