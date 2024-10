LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal VOX Calahorra expresa "su preocupación" por la ubicación del nuevo Punto de Encuentro Familiar en la localidad tras la "decisión del Gobierno de La Rioja de habilitar ese espacio junto a las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano en la Plaza Europa, en las proximidades de bares, un centro comercial y de un siempre concurrido parque infantil".

Por ello, el Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Calahorra expresa "su preocupación por la irresponsable decisión del Gobierno de La Rioja, de localizar el nuevo Punto de Encuentro Familiar en un área muy transitada de Calahorra".

En una nota de prensa explican que "toda administración pública debería tener más que claro, que en lo relativo a los menores, debe de prevalecer siempre el interés superior de los niños, garantizándose en todo momento su correcto desarrollo y su atención".

El lugar donde el Gobierno de La Rioja quiere instalar el Punto de Encuentro familiar "no es el adecuado, en tanto que no garantiza la confidencialidad, privacidad e intimidad de las familias".

"Es fundamental que cualquier decisión que afecte a los menores sea tomada considerando su interés superior y su adecuado desarrollo", declara la portavoz del Grupo Municipal VOX, Maite Arnedo.

"La elección de esta ubicación no solo carece de empatía hacia las necesidades básicas de estos centros, sino que además representa un retroceso en términos de confidencialidad y dignidad para las familias."

El Grupo recalca que, a diferencia de lo afirmado por la directora General de Justicia, Tania Sáez, "quien no ha visitado Calahorra", los residentes locales comprenden mejor las necesidades de la comunidad y la importancia de asegurar entornos apropiados para la atención de menores en situaciones sensibles.

VOX Calahorra cree que el Gobierno de La Rioja "debe de reconsiderar esta decisión y a buscar una ubicación que verdaderamente cumpla con los estándares de privacidad y seguridad requeridos para los Puntos de Encuentro Familiar".

Los espacios de estas características "deben de ser privados, y choca mucho que en una época en la que las instituciones tienen más en cuenta que nunca la confidencialidad de los datos de los ciudadanos, por lo menos en la teoría, se tomen decisiones tan peregrinas".

Desde Vox Calahorra recalcan la importancia "de garantizar la dignidad de los menores y de sus familias; e insisten en que la ubicación que el PP quiere darle al centro no garantiza la discreción necesaria, ni para los menores, ni para sus familias".

Los centros de Punto de Encuentro deben de ser espacios amables con la intimidad de las familias. Para que eso sea posible, es menester que el lugar sea un entorno propicio para ello. "Que la instalación en una plaza con bares, juegos infantiles y la oficina de atención al ciudadano no lo garantiza, es tan obvio que no debería hacer falta siquiera entrar a argumentar y explicar el por qué".

A 31 de agosto 26 familias están siendo atendidas en este centro, y son 26 familias que van "a ver violada su intimidad". En 2023 fueron 32 menores los atendidos. Su bienestar social es responsabilidad directa del Gobierno.

En este sentido, la directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez, explica que el edificio en el que se viene prestando el servicio hasta ahora es muy antiguo y no cumple la normativa de accesibilidad. "La pura y dura realidad es que no tiene ni idea de dónde quiere poner la nueva instalación, y va a cambiar el emplazamiento actual por una instalación a la vista por todos".

Desde VOX recuerdan que los calagurritanos "ya tuvieron una mala experiencia, cuando el Juzgado tuvo que ser trasladado por un incendio a esa misma plaza de la que hablamos. Las quejas ciudadanas fueron notorias, y se comprometía la intimidad de los usuarios. Ahora, el Gobierno de La Rioja quiere nada menos que trasladar allí a los miembros más vulnerables de la sociedad: nuestros menores".

"No solo queda evidenciado que Tania Sáez no conoce ni quiere conocer Calahorra, sino que tampoco le importan los menores". Por eso, la portavoz de esta formación, Maite Arnedo, invita a la directora general de Justicia a visitar Calahorra "y ver la Plaza Europa in situ y no sobre un papel desde su despacho".