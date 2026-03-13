Vox pide endurecer la penas a pirómanos, que en La Rioja provocaron 6 de los últimos 10 incendios en la última década

El portavoz adjunto de Vox , Héctor Alacid - VOX LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado hoy en el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley instando al Gobierno de Pedro Sánchez a poner en marcha una estrategia nacional de prevención de incendios forestales, dotar a los bomberos de los medios suficientes y endurecer las penas a los pirómanos, que "provocaron seis de cada diez incendios en La Rioja en la última década", ha asegurado el portavoz adjunto, Héctor Alacid.

Ha recordado que entre 2015 y 2025 se produjeron 394 siniestros en los que "existió voluntad deliberada del causante de quemar el terreno forestal" a sabiendas de que está castigado en el Código Penal con penas de prisión; un dato muy parecido al de los fuegos provocados en España el año pasado.

"Es intolerable que no se haga nada para parar los pies a los pirómanos", ha dicho Héctor Alacid. "En 2021, VOX pidió en el Congreso un endurecimiento de las penas y el Gobierno de Pedro Sánchez dijo que no".

Por ello, VOX propone ahora "abandonar un modelo centrado casi exclusivamente en la extinción y avanzar hacia una política integral de prevención, gestión activa del monte y vertebración territorial", mediante una estrategia nacional de prevención de incendios forestales, que incluya endurecer las penas previstas en el artículo 352 del Código Penal para quienes provoquen incendios sobre montes o masas forestales en territorio nacional.

Así proponen "elaborar una respuesta conjunta para prevenir y responder ante los incendios, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, que sirva para vertebrar de forma unitaria la respuesta ante estas catástrofes".

Además, "unificar el régimen de personal y protocolos de actuación que permita coordinar el trabajo de todos los cuerpos de protección civil y bomberos, y garantice la coordinación de todos los medios disponibles; dotar a los bomberos y servicios de emergencia de medios materiales, tecnológicos y humanos suficientes para garantizar una respuesta eficaz y segura".

A ello, han unido "fomentar los métodos tradicionales, como el pastoreo de la ganadería extensiva, la realización de cortafuegos, la limpieza de montes o el desbroce, que durante siglos mantuvieron limpios nuestros bosques y contribuyeron a reducir el impacto de los incendios".

Finalmente, Vox pide "impulsar un Plan Nacional del Agua que permita la interconexión de las cuencas, fomente la construcción de nuevos embalses y garantice la limpieza de cauces; y reconocer y reforzar el papel estratégico que desempeñan los agricultores y ganaderos en la fijación de la población y el crecimiento de la España rural abandonada, la seguridad alimentaria o la prevención de incendios".