Vox rechaza la colocación de la bandera LGTBIQ+ "sin consenso" y critica que el alcalde "ceda ante la izquierda"

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox ha rechazado la colocación de la bandera LGTBIQ+ en la fachada del Ayuntamiento de Logroño "sin consenso ni información" y ha criticado al alcalde, Conrado Escobar, del Partido Popular, por ceder ante la izquierda "no para defender los derechos de alguien, sino para aparentar" lo que no es.

La portavoz del Grupo Municipal de Vox, María Jiménez, ha señalado que "es bien conocida la posición de nuestro partido a este respecto, pero esto no quiere decir que el alcalde tenga que dejar de informar debidamente a los distintos grupos municipales de las acciones que lleva a cabo y que afectan ala casa de todos, que es el Ayuntamiento".

Hace un año, el Grupo Municipal de Vox ya mostró su rechazo a la colocación de la bandera LGTBIQ+. "Las administraciones públicas no pueden exhibir banderas ni simbolos no oficiales, como es en este caso la bandera LGTBIQ+. No es una cuestión de ideología, sino que es una cuestión de constitucionalidad", ha destacado.

María Jiménez ha explicado que "desde Vox respetamos la condición de cualquier persona. No nos importa su orientación sexual, creencia o raza. Por eso mismo, no podemos apoyar que se privatice la fachada del Ayuntamiento o que se financien con fondos públicos actos que no representan a la mayoría de los logroñeses".

"Nos tildarán de homófobos o de racistas", ha añadido la portavoz del Grupo Municipal de Vox, "pero no hay mayor defensa de la igualdad que no aceptar la colectivización de las personas por ser diferentes".

"El Partido Popular sigue la línea de la izquierda en este sentido. Al alcalde se le ha olvidado el gobierno para todos y el diálogo que prometió", finalizan desde Vox.