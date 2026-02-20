Vox rechaza imponer el menú 'halal' en colegios públicos y acusa a Sánchez de "destruir nuestra identidad"

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda. - VOX

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado en el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley por la que se insta al Parlamento de La Rioja a rechazar la imposición del menú 'halal' en los colegios públicos riojanos, "por ser contrario a nuestras tradiciones, usos y costumbres", y, a la vez, "apoyar al producto español, fomentando su consumo entre la población", y exigir a los extranjeros que viven en España que se adapten y respeten nuestros hábitos.

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Ángel Alda, ha señalado hoy que "en VOX no queremos comida 'halal', ni niñas tapadas con velos, ni clases de árabe en los colegios públicos riojanos".

"No compartimos este proyecto de decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, que, bajo la excusa del respeto a la diversidad ética, cultural o religiosa, pretende destruir nuestra identidad frente al avance del Islam". "Frente a imposiciones supranacionales, apoyamos nuestras tradiciones y a nuestro sector primario".

Ángel Alda ha asegurado que la imposición del menú 'halal' (aquella que cumple con la ley islámica) no traerá consigo un mayor respeto a las diferencias, sino que "se trata de dar un paso más para forzar un modelo de sociedad que es opuesto a nuestros valores, con la degradación de las mujeres o la imposición de cárceles de tela", atentando contra uno de nuestros rasgos de identidad más básicos, como la famosa dieta mediterránea.

Por ello, VOX va a instar al Parlamento de La Rioja a tomar los siguientes acuerdos:

Rechazar la imposición del menú halal en cualquier centro público, por ser contrario a nuestras tradiciones, usos y costumbres.

Promover la gastronomía y carnicería tradicionales españolas, apoyando a los productores locales.

Apoyar al producto español, fomentando su consumo entre la población, frente a las imposiciones de instituciones supranacionales que fomentan la competencia desleal de productos extranjeros.

Exigir a los extranjeros que viven en España que se adapten y respeten los usos y costumbre del país que los acoge, y que en ningún caso pretendan imponer las de sus países de origen.

Rechazar la imposición de prácticas foráneas ajenas a nuestros usos y costumbres, especialmente todas las relacionadas con el islamismo.