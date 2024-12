Vox reclama a Manzanos que afronte el arranque del viñedo porque "le ha explotado en la manos" la situación

La consejera de Agricultura reconoce haber "hablado" de arranque con el sector y asegura que hay "muy distintas visiones"

El diputado de Vox Hector Alacid ha reclamado hoy a la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, que afronte el arranque de viñedo porque "le ha explotado en las manos" la situación.

Alacid, en una interpelación en el pleno del Parlamento de La Rioja, ha clamado: "Cada litro de vino que se destila es un kilo de uva que sobra" y se ha preguntado, en varias ocasiones, por qué se subvencionan otras medidas pero no el arranque voluntario.

"La cosecha en verde, todos contentos porque lo paga el ministerio", ha espetado. En cuanto a la destilación, lo ha calificado como "quemar dinero, no vino". "La destilación no ha aliviado nada, la idea es ganar tiempo y evitar arranques", ha aseverado.

Alacid ha visto que se trata de "un problema estructural" del sector, ante el que "están poniendo parches, soluciones aspirina". Le ha reclamado que "ponga el cascabel al gato" y "marquen unas pautas, porque sobra vino, sobre uva".

Le ha recordado a Manzanos que dijo del arranque que "mientras no lo pidan los legítimos representantes no lo iba a estudiar"; pero, ha visto, el sector ya lo está pidiendo, "incluso una asociación vinculada" al Partido Popular.

Manzanos le replicado hablar en unos términos que no "suenan" igual que lo que le ha trasladado a ella el sector. "Me ha sonado usted tan lejano, alejado de la realidad, desconocedor del sector", ha dicho.

La consejera, tras destacar "lo que significa el sector para la región y el arraigo de nuestros pueblos" ha apuntado que "hoy se bebe menos vino, lo que desequilibra el sector y trae perdida de rentabilidad".

Ha valorado cómo, con las medidas puestas en marcha, se ha conseguido reducir el stock de vino, "regulándolo en 85 millones de litros" y decir que eso no es nada es, ha dicho: "Es una osadia que no me esperaba en usted".

"Continuaremos trabajando con soluciones dirigidas a solventar los problemas del sector", ha dicho destacando la petición "unánime" del sector de seguir con la cosecha en verde en los encuentros mantenidos con las distintas entidades.

"Usted se ha centrado en los arranques, también se habló de arranque, se puso la posibilidad sobre la mesa, pero hay muy distintas visiones", ha informado añadiendo que: "Para su tranquilidad, todo lo que se haga lo haremos de la mano del sector".

Ha sumado que el Ministerio tiene la competencia para solicitar a la Unión Europea el arranque y "lo que ha hecho" el Gobierno riojano "es preguntar al ministro si lo están estudiando".

"El sector es maduro, diverso y complejo pero muy bien organizado. Cualquier acuerdo será apoyado e iremos de la mano del sector", ha afirmado.