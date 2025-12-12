Vueling, compañía propuesta para vuelos a Barcelona y conexión con destinos nacionales e internacionales desde Agoncillo

Archivo - Avión de Vueling - VUELING - Archivo

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vueling Airlines es la compañía propuesta para operar los vuelos a Barcelona y su conexión con destinos nacionales e internacionales desde el aeropuerto de Logroño-Agoncillo, según ha informado el Gobierno de LA Rioja.

Así, de conformidad con los informes de valoración técnico y económico incorporados al expediente de licitación del pliego, y una vez efectuada la suma de las puntuaciones obtenidas en los criterios de juicio de valor y en los criterios evaluables mediante fórmulas, la oferta presentada por Vueling Airlines, S.A. es propuesta para ser la adjudicataria de los vuelos a Barcelona desde el aeropuerto de Logroño-Agoncillo.

Siguiendo el procedimiento, se ha informado al órgano de contratación de dicha clasificación final de ofertas a favor de Vueling Airlines, por lo que en próximos días y tras la recepción de la pertinente documentación administrativa se elevará la propuesta de adjudicación a favor de dicha aerolínea.

Vueling Airlines ha planteado un total de 610 frecuencias ofertadas durante el conjunto del periodo contractual, frente al mínimo exigido de 512 frecuencias, lo que supone una mejora de 98 frecuencias adicionales.

Además, ha ofertado un total de 219.600 asientos, resultando una capacidad media de 180 plazas por vuelo aplicada al número total de frecuencias ofertadas. Frente al mínimo exigido de 102.400 asientos, supone una mejoría de 117.200 asientos adicionales.

Por otro lado, ha declarado un total de 80 destinos conectados desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat, el doble de lo requerido en el pliego, cumpliendo los requisitos de conectividad aérea completa y superando ampliamente el umbral mínimo exigido, con un porcentaje de destinos internacionales superior al 20% requerido.