I Workshop 'Docencia e investigación en economía circular' aborda los desafíos y oportunidades organizado por Ecoembes

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El I Workshop sobre Docencia e Investigación en Economía Circular: Desafíos y Oportunidades tiene lugar mañana, jueves 2 de octubre, organizado por el Aula Ecoembes - Universidad de La Rioja y Ecoembes.

Este taller -que se llevará a cabo en formato online de forma gratuita- es un foro idóneo para compartir experiencias y reflexiones sobre la incorporación de la economía circular en la docencia y en la investigación.

Dirigido a profesores, investigadores, estudiantes y profesionales del sector, en esta primera edición está prevista la celebración de dos mesas redondas, así como la presentación de proyectos de investigación y docencia.

La primera mesa redonda, titulada 'Innovación e investigación en economía circular: retos y oportunidades', intervienen Jaime Fons, coordinador del área de Transición Ecológica REDS-SDSN Spain y Eva Sevigné Itoiz, responsable del equipo Agenda de Economía Circular OREKAN.

En la segunda, titulada 'Promoción del vínculo empresa-universidad en los TFG/TFM', intervienen Blanca Travesí, cofounder y responsable de proyectos de U4IMPACT, y Emma Juaneda, profesora de Organización de Empresas de la Universidad de La Rioja.

La Economía Circular es un campo de estudio interdisciplinar que abarca diversas áreas del conocimiento, como la economía, la ingeniería, el diseño, el derecho o las ciencias ambientales.

A diferencia de los congresos tradicionales, no se busca la presentación de nuevos trabajos de investigación, sino la generación de un espacio ágil para conocer iniciativas en curso, fomentar colaboraciones y extraer ideas concretas y aplicables al aula.

La asistencia es gratuita y solo requiere inscripción a través de https://bit.ly/WorkshopCircular2oct.

AULA ECOEMBES

El Aula Ecoembes es el resultado de una colaboración entre la Universidad de La Rioja y Ecoembes.

Su propósito es trabajar en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito de los envases y su reciclaje.

Esta iniciativa centra su actividad en tres ejes de actuación: la formación, la investigación y la sensibilización.

Uno de los principales retos que aborda el Aula es el ecodiseño, que se enfoca en analizar el impacto ambiental de los envases a lo largo de todo su ciclo de vida e introducir mejoras para hacerlo más circular.