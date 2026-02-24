La XI Carrera de la Mujer por la investigación se celebrará en Logroño el 19 de abril con 11.000 participantes

Presentación de la Carrera de la Mujer por la Investigación - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación del Cáncer en La Rioja, Elena Eguizábal, ha señalado que la undécima Carrera de la Mujer por la Investigación se celebrará en Logroño el 19 de abril con una previsión de 11.000 participantes.

Ha sido en la presentación de la misma, en la que también ha dado a conocer el cartel y camiseta de la carrera, así como ha anunciado la apertura de inscripciones.

La presidenta de la AECC ha puesto en valor la "fiesta solidaria" que supone la carrera, que hasta el momento ha recaudado más de 3 millones de euros en todas sus ediciones dedicados a la investigación contra el cáncer. Ha destacado el "ejemplo colaborativo" que supone dicho evento.

De hecho, Eguizábal ha estado acompañada de Diego Azcona, director general de Deporte del Gobierno de La Rioja, Paco Iglesias, concejal responsable del Área de Administración Pública, Interior y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Logroño y presidente de Logroño Deporte, Iker Muguruza, Director de Banca de Instituciones de La Rioja de CaixaBank, Alberto Canals, director de Relaciones Institucionales de UNIR-Universidad Internacional de La Rioja, doctora Humildad Ruiz, de Clínica Rudel, Marta Berisa, supervisora de enfermería de la Clínica Viamed Alxen y Pedro Ferrer, Ferrer Sport Center.

El pistoletazo de salida tendrá lugar en Vara de Rey, a la altura del Banco de España, y recorrerá Gran Vía, Gonzalo de Berceo, Carmen Medrano, General Urrutia, Javier Martínez Laorden, Plaza Diversidad, Portales y Muro de Cervantes. La llegada estará situada en Avenida de La Paz, y la Plaza del Ayuntamiento será testigo de la gran fiesta final con carpas de los diferentes colaboradores, y una clase de Zumba magistral a cargo de Gimnasio VivaGym de Logroño.

Al igual que el pasado año, y gracias a un acuerdo con la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la despoblación, todas las participantes en la Carrera de la Mujer por la Investigación podrán desplazarse en metropolitano el día 19 de abril de forma gratuita, presentando al conductor el dorsal de la prueba. Además, gracias a Logroño Deporte, las participantes podrán utilizar gratuitamente las duchas del Centro Deportivo Municipal Lobete.

Se trata de la undécima carrera organizada de forma íntegra e independiente por la Asociación con el esfuerzo y dedicación de todos sus integrantes, colaboradores, profesionales y voluntarios, y que contará un año más con el apoyo logístico de la empresa Ferrer Sport Center.

También se suman un año más, el Gobierno de la Rioja y Fundación Rioja Deporte, y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño, Logroño Deporte, Naturhouse y la colaboración especial de Fundación 'la Caixa'. Igualmente, edición tras edición, UNIR-Universidad Internacional de La Rioja, apoya nuestra causa, la lucha contra el cáncer, a través de la investigación, aportando además de financiación, algo que lleva en su ADN, conocimiento y ciencia. Este año, vuelven a sumarse a este patrocinio dos empresas riojanas, Clínica de Medicina Estética Doctora Humildad Ruiz y la Clínica Viamed Alxen. Aunque serán otras muchas entidades las que apoyen esta causa, entre los nuevos colaboradores, los cuales superan la cuarentena, este año se incorpora Masa, Mecanizaciones aeronáuticas S.A.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Las inscripciones comenzarán este martes 24 de febrero y mantendrán el precio habitual de 12 euros, y solo podrán realizarse en la categoría individual absoluta. El centro escolar y la empresa más participativos, obtendrán un premio especial el día de la carrera. Las participantes podrán inscribirse de manera presencial en los puntos físicos habilitados y en la web, cumplimentando un sencillo formulario.

Las inscripciones en punto físico podrán realizarse desde el martes 24 de febrero por la tarde hasta el 1 de abril:

Sede Asociación Logroño (Calle Lardero, 11 bajo) en horario de mañana y tarde, de lunes a jueves de 9,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas, y los viernes solo en horario de mañana, de 9,30 a 14,00 horas. El pago deberá realizarse en efectivo o por tarjeta de crédito.

Sede Asociación en Calahorra (Avda. de Valvanera, 54) en horario de mañana de lunes a viernes de 11,00 a 13,00. En horario de tarde martes y jueves de 17,00 a 19,00 horas. El pago deberá realizarse en efectivo o por tarjeta de crédito.

Sede Asociación en Nájera (Avda. San Fernando, 2) en horario de mañana los jueves de 11 a 13,00 horas y en horario de tarde de lunes a jueves de 18,00 a 20,00 horas. El pago deberá realizarse en efectivo o por tarjeta de crédito.

Sede de la Asociación en Alfaro (Araciel, 3) los martes en horario de 17 a 20,00 horas.

Sede de la Asociación en Santo Domingo de la Calzada (San Roque, 4 bajo) en horario de tarde, los lunes y miércoles de 18,30 a 20,00 horas.

Sede de la Asociación en Haro (Rafael Alberti, 2) a partir del 2 de marzo, los lunes en horario de 19,30 a 20,30 horas.

Arnedo. Tienda Bricoses. Avenida Eliseo Lerena, 1. En horario comercial. Pago en efectivo.

Santos Ochoa (Gran Vía y Calvo Sotelo) en horario de lunes a viernes de 10,00 a 13,30 y de 17,00 a 19,00 horas. Sábados de 11 a 13,30 horas y de 18 a 20,00 horas. El pago deberá realizarse en efectivo o por tarjeta de crédito.

Tienda Ferrer Sport (Siete Infantes de Lara, 19) en horario comercial. El pago deberá realizarse en efectivo.

Aquellas participantes que prefieran inscribirse vía online podrán hacerlo desde el martes 24 de febrero a las 12,00 horas, hasta el 10 de abril, en la página web: o https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/xi-carrera-mujer-por- la-investigacion

El pago tan solo podrá realizarse mediante tarjeta de crédito. Como en ediciones anteriores, también se habilitará una fila cero, para aquellas personas que quieran colaborar, y no vayan a participar en la carrera.

Las inscripciones se cerrarán en puntos presenciales el 1 de abril, y online el 10 de abril, o al llegar a la cifra máxima permitida de 11.000 participantes. Todas las personas inscritas, recibirán una camiseta especial y un dorsal.

SKYLINE DE LOGROÑO

Las camisetas han sido diseñadas para la ocasión, con motivos de camuflaje, en el tradicional color rosa, y haciendo un guiño a la ciudad, incluyendo el skyline de Logroño y un característico color vino en algunos detalles,

Con el fin de abaratar los gastos, y al igual que en la pasada edición, los dorsales no se personalizarán con el nombre, y no incluirán chip, por lo que no habrá cronometraje oficial y tan solo se entregará premio a las tres primeras clasificadas.

La entrega de camisetas se llevará a cabo la semana previa a la celebración de la prueba, en el Palacio de los Deportes de La Rioja, desde el lunes 13 de abril por la tarde, hasta el jueves 16 en horario de mañana y tarde. Todas las participantes recibirán un mail con todos los detalles.

COMPROMETIDOS CON LA INVESTIGACIÓN

En el año 2025, en La Rioja se han desarrollado proyectos en los que la Asociación ha destinado más de 930.000 euros. Con los recursos obtenidos en la Carrera de la Mujer y otros eventos deportivos, ha apoyado 1 nueva ayuda a investigación. En total, la Rioja tiene activos 9 proyectos de investigación de manera simultánea, 6 Ayudas Predoctorales, 1 Ayuda Post Doctoral, 1 Ayuda Idea Semilla y 1 Ayuda AECC Innova.