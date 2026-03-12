La XI Semana de la Ingeniería Industrial en La Rioja se celebrará entre el 16 y el 20 de marzo

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha destacado, durante la presentación de la XI Semana de la Ingeniería Industrial en La Rioja, que este evento conmemorativo "congrega a cuatro de los principales actores del ecosistema de la innovación en esta Comunidad, como son la Administración, la universidad, la industria y la sociedad en general".

Esta undécima edición se celebrará en Logroño entre los próximos 16 y 20 de marzo y cuenta con la participación del Gobierno de La Rioja, a través de la ADER, que respalda la organización promovida por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR), el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja (COGITIR) y la Universidad de La Rioja (UR),

Lázaro, que ha estado acompañado por el decano del COGITIR, Jesús Maria Velilla; el presidente de la delegación del COIIAR, Manuel Celso Juárez; y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería industrial (UR), Luis Alfredo Fernández; ha incidido "en el papel clave que juega la ingeniería para el desarrollo industrial de las regiones".

"La ingeniería es una de las profesiones con mayor proyección y futuro. Se trata de perfiles profesionales que lideran puestos clave y de responsabilidad, en gestión y tecnología de las empresas", ha advertido el director general. En la Rioja, ha detallado, el colectivo de ingenieros es uno de los más significativos, ya que aglutina a unas 1.500 personas, más otro centenar anual de estudiantes de grado y master.

Esta profesión "es la aplicación más creativa e innovadora de la ciencia para resolver los problemas prácticos de la humanidad de forma eficiente". "Es también motor del cambio en nuestra sociedad y nos permite abordar los desafíos más apremiantes de manera eficiente"

ACTIVIDADES TÉCNICAS Y CULTURALES

Ciencia, tecnología, innovación, trasferencia, reconocimiento y mucho talento caracterizan estas jornadas a través de actividades técnicas y culturales que inciden en el valor de la ingeniería.

Por su parte, Velilla ha incidido en que, con motivo del 125 aniversario de Iberdrola y los 60 años que se cumplen desde la llegada de Electra de Logroño a la región, "se han organizado una serie de eventos que vinculan la trayectoria histórica de nuestros profesionales con los retos energéticos del siglo XXI". Por ejemplo, el homenaje al Ingeniero del Año recaerá en Andrés Beracochea Fernández de Troconiz, "persona clave para la consolidación de la red eléctrica riojana".

Juárez ha indicado que "el programa de la Semana de la Ingeniería pretende ser un programa amplio, en el que tengamos la opción de debatir, de poner sobre la mesa diversos temas que afectan a la ingeniería industrial y también de hacer un reconocimiento a empresas de diferentes sectores". En este sentido, en esta edición se premiará a Iberdrola, que cumple 125 años, a la riojana Arneplant, y al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cualificado de Rioja, que celebra su centenario.

Por último, Fernández ha apuntado que, "en el aspecto académico, también es un año de aniversarios". "En noviembre, se completarán 140 años de la creación de la Escuela de Artes Industriales y Oficinas Artísticas, aprobada por el Gobierno del riojano Práxedes Mateo Sagasta, que fue el germen de los estudios de formación profesional e ingeniería aquí en La Rioja. Y también será el 75 aniversario de la renovación de los estudios de peritaje industrial que fueron interrumpidos por la Guerra Civil en 1936 y se reanudaron en 1951", ha recordado.

ANDRÉS BERACOECHEA, INGENIERO DEL AÑO

La programación comienza el lunes 16 de marzo, a las 19:30 horas, en el COGITIR, con la conferencia '2020-2025, 5 años de energía en España. ¿Qué más nos puede pasar?', a cargo del director de Brener Energy Brokers, David García Herce; y la entrega a Andrés Beracoechea Fernández de Troconiz, ingeniero industrial, cuya trayectoria le hace merecedor del título de Ingeniero del año 2026.

La Semana de la Ingeniería continúa el martes 17 (19:30 horas) en el COIIAR con la conferencia del ingeniero industrial Mariano Sanz Badia, cuya intervención "El sistema energético del futuro' podrá ser seguida vía streaming.

Con motivo de San José, patrón de la ingeniería, se hará la entrega de los reconocimientos Empresa Industrial a las tres empresas y entidades premiadas en el transcurso de una cena-cóctel que tendrá lugar en el restaurante Delicatto (jueves 19, 20:30 horas).

La UR acogerá el acto de clausura del viernes 20, con la conferencia de 'Ingeniería en la era de la IA: o trabajas con Ella o te quedas fuera de juego', a cargo de Francisco Javier Martínez de Pisón; y la posterior entrega de los premios TFM y TFG.

Es posible inscribirse en las distintas actividades programadas a través de un formulario habilitado en la página web del COIIAR.