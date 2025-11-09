Ya se ha abierto el plazo de participación en OPEN MERCADO 2025

LOGROÑO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diciembre se acerca, y con él una de las citas obligadas en estas fechas, OPEN MERCADO, una feria gratuita dirigida a personas emprendedoras, marcas emergentes, proyectos novedosos... gente con talento y dotes creativas que busquen una plataforma física para dar a conocer lo que hacen.

Los días 19, 20 y 21 de diciembre tendrá lugar su XIII edición en los espacios del Museo Würth La Rioja, en Agoncillo.

Se buscan propuestas de moda, decoración, complementos, serigrafía, fotografía, ilustración, iluminación, diseño, gourmet, artes escénicas, música, cine... valorando los métodos de producción, originalidad y sostenibilidad; y la imagen de marca: presencia en redes sociales, calidad de fotografías, blog o web.

El plazo de solicitud de inscripción en Open Mercado XIII se abrió el día 1 de noviembre y se aceptarán hasta el día 20 de noviembre incluido.

La información relativa al evento y el formulario de inscripción se encuentran en la web del Museo Würth La Rioja (www.museowurth.es). La selección final se comunicará a las personas interesadas a través de correo electrónico a principios del mes de diciembre.

Más información en: https://www.museowurth.es/open_mercado_2025.html