La zona sur de Logroño contará con una nueva red de canalización de agua en un año

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La zona sur de Logroño contará, en un año, con una nueva red de canalización de agua potable, tal y como ha avanzado hoy el concejal de Medio Ambiente, Jesús López.

El responsable municipal ha convocado, en la mañana de hoy, a los medios de comunicación en la pasarela, sobre las vías del tren, ubicada entre Divino Maestro y Duques de Nájera.

López ha querido explicar el sentido de la infraestructura provisional para la canalización de agua ubicada sobre este puente y que, ha lamentado, afea el paisaje.

Su sentido se encuentra en el hecho de que, mientras se ejecuta la obra definitiva para la canalización de agua a la zona sur de Logroño, es necesario garantizar el suministro con una infraestructura provisional.

La entrada de agua potable desde la estación de tratamiento de agua a Logroño, ha relatado, entra por tres canalizaciones, una en República Argentina y dos por debajo de la trinchera del ferrocarril.

En julio de 2021 se produjo una rotura de una de las arterias bajo las vías y, aunque se hizo una primera reparación, desde entonces se vienen detectando problemas de filtraciones en unas conducciones que tienen una antigüedad en torno a los sesenta años.

Por ello se ha decidido anular la canalización más dañada y, mientras se realiza una nueva definitiva, instalar una conducción elevada que asegure el suministro de agua, "lamentándolo mucho por la imagen que puede dar esta obra aérea", ha dicho.

Se mantendrá durante cerca de un año, mientras se analizan las propuestas de solución aportadas por la asistencia técnica realizada por DH Ingeniería para el Ayuntamiento y se ejecuta la nueva obra.

El coste de la obra provisional, ha dicho, "ha sido realmente ajustado porque se ha realizado a través de personal del Servicio de Aguas" y ha salido aproximadamente de unos 60.000 euros.

En cuanto a la ejecución definitiva, puede alcanzar los hasta 1,2 millones de euros y se hará con el presupuesto del año 2026. Se espera poder inaugurarla en septiembre de ese año.

En cuanto a las opciones que se baraja, una es adosar una tubería similar a esta pero ya de forma definitiva a la pasarela en un lateral exterior.

Otra, atravesar a través del patio del colegio, para llegar a la otra pasarela y cruzar la trenchera. La tercera es hacer una pasarela nueva exclusiva para la tubería.

Y la cuarta, revestir las tuberías existentes, tanto la antigua y la nueva, con un producto que por dentro se dilata y reviste todo el interior de esas tuberías.

Esta última es la que teóricamente ofrece menos seguridades "porque al final no existe tanta experiencia en el mercado para poder hablar de ese tipo de tuberías", ha dicho.