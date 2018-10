Alumnos de arquitectura proponen reciclar los contenedores de vidrio en refugios para aves o en refugios de montaña

Publicado 29/06/2017 17:40:55 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de proyecto de fin de carrera y de quinto de Arquitectura de la Universidad CEU San Pablo han propuesto a Ecovidrio una segunda vida a los contenedores de reciclaje de vidrio al final de su vida útil, como por ejemplo convertirlos en refugios para aves o cobertizos para huertos, así como su reutilización en proyectos de ayuda humanitaria equipamiento lúdico o agroganadería.

En el conjunto de España hay más de 211.000 contenedores en las calles, es decir en torno a un iglú por cada 220 ciudadanos, en los que se recoge una media de 2 millones de kilos de vidrio al día, según datos de Ecovidrio, el entidad que se encarga de su gestión.

Los proyectos, más de 50, planteados por los alumnos de Arquitectura están relacionados con humanitaria, equipamiento para la sensibilización y educación infantil y agroganadería, entre otros.

Los alumnos han trabajado en colaboración con el Laboratorio de Fabricación Digital (FABlab Madrid CEU), perteneciente a la red mundial de laboratorios del Center for Bits and Atoms del Massachusetts Institute of Technology, que se encuentra en el Campus de Montepríncipe de la Universidad.

En total se han seleccionado tres propuestas. La primera está orientada al campo de la agroganadería y consiste en transformar los contenedores de vidrio en refugios móviles para aves, pensado para su traslado y en jardines, fincas suburbanas o suelos rústicos dedicados a la obtención de abono ecológico, ganadería y alimentación de baja escala.

Constaría de dos partes diferenciadas e independientes entre sí: el corral de picoteo y la caseta o cobertizo. En la actualidad hay iniciativas de este tipo en ciudades donde existen huertos urbanos, ya sean públicos o pertenecientes a viviendas unifamiliares, que permiten aprovechar el abono y los huevos, ambos productos muy valorados, además de cumplir una función didáctica y de relación con la naturaleza.

La segunda propuesta se centra en la ayuda humanitaria, para lo que proponen transformar los contenedores de vidrio en infraestructuras que sirvan como soluciones temporales necesarias.

Del mismo modo, estas construcciones podrían utilizarse como refugios de montaña que podrían ser utilizados en caso de emergencia por condiciones meteorológicas desfavorables. Estas instalaciones dispondrían del equipamiento necesario para la localización y supervivencia. Los refugios también pueden destinarse a puestos de vigilancia el ecosistema para naturalistas.

La tercera de las propuestas consiste en aprovechar los contenedores de vidrio reciclados para la construcción de juegos y equipamiento lúdico, concebidos para contribuir al desarrollo físico y emocional de los más pequeños.

Estos contenedores transformados podrían ubicarse en espacios públicos, colegios, hospitales y restaurantes, diseñados para garantizar el entretenimiento, la diversión, la seguridad y el aprendizaje de niños y niñas.

La intención de esta tercera propuesta es promover el juego al exterior, ya que ayuda a la interacción con otros niños, al desarrollo de la imaginación y la creatividad, la generosidad, etcétera.

"La arquitectura que enseñamos en la escuela tiene un marcado carácter social, y en particular con el concepto de sostenibilidad profunda, energética, medioambiental y humana, e intentamos inculcarlo en todos nuestros alumnos", ha manifestado la profesora Aurora Herrera, coordinadora del proyecto que considera un "binomio indisociable" sostenibilidad y arquitectura.

Por su parte, el director de Marketing de Ecovidrio, Borja Martiarena, la iniciativa partió de la apuesta por alargar la vida útil de nuestros contenedores de forma sostenible. "Este acuerdo va más allá y refuerza la labor de Ecovidrio en materia de educación ambiental, así como su apuesta decidida por los jóvenes y su capacidad de innovación", ha señalado.