AMP.- El obispo Reig Plá tacha de "tremendamente injusta" la "batería de leyes" propuestas por el Gobierno de Sánchez

Afirma que España "necesita" católicos en la política y en los sindicatos

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, ha tachado de "tremendamente injusta" la "batería de leyes" que se está presentando ahora en España, en referencia leyes como la del aborto o la de la eutanasia, y ha dicho que "España necesita políticos católicos".

"La batería de leyes que ahora mismo se están presentando son tremendamente injustas porque no se hacen cargo de desvelar el misterio de nuestra identidad ni se hacen cargo de la vocación del hombre a vivir en plenitud", ha subrayado Reig Plá este jueves 5 de noviembre.

Así lo ha expresado durante la presentación de la vigésimosegunda edición del Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), que tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre, bajo el lema '¡El momento de defender la vida!'.

En la "mayoría" de leyes que se están presentando en estos momentos en España, según ha añadido el obispo de Alcalá de Henares, se promulga "la autonomía radical del individuo", un "dogma laicista" que, a su juicio, es "una falsedad".

"Desprivaticemos el tema, ya está bien de resolver el tema de la vida humana como si se tratara el aborto de un derecho a decidir de una persona individual, no, que no, que es el origen mismo de la sociedad, y esta tiene que custodiar el don de la vida humana, eso es una sociedad justa. Cuando la vida se hace precaria, enferma, todos estamos pensando en remediar, no en eliminar al que está sufriendo porque, si no, la sociedad no es de derecho", ha exclamado.

CERRAR EL CIELO, "MUCHO MÁS INJUSTO" QUE EL HAMBRE O EL TERRORISMO

Para Reig Plá "no hay peor injusticia que cerrar el cielo, el horizonte trascendente, mucho más que el hambre, mucho más que los problemas que vienen con la migración, mucho más que el terrorismo".

También ha denunciado una "ingeniería social" por parte de "quienes son capaces de cambiar la mente de los españoles" y ha lamentado el "drama" de la "secularización en la sociedad y en el interior de la Iglesia".

"Por ejemplo --ha indicado--, cuando se ha ido arrinconando el carácter sagrado de la vida, la opinión de quien defiende 'no matarás' pasa a ser una opinión humana en contraste con otras que van siendo cambiadas por la ingeniería social de quienes son capaces de cambiar la mente de los españoles".

En este contexto, Reig Plá ha subrayado que "hoy España necesita políticos católicos, hoy los sindicatos necesitan personas católicas, hoy todas las instituciones de los medios de comunicación necesitan católicos, porque lo cristiano es la verdad de lo humano".

Además, ha pedido no desvincular el tema de la vida humana del origen de la sociedad y la "familia". "Dios pensó en el acto conyugal de donación en el cuerpo para que conjugando él y ella unidos matrimonialmente se dé origen a la vida humana. La sociedad decae si decae la concepción de la vida y si decae el matrimonio y la familia", ha aseverado.

"SE DUDA DE LA IDENTIDAD HUMANA COMO HOMBRE Y MUJER"

Si bien, a su juicio, todo está "tan ideologizado" que se duda de la identidad humana. "Estamos acostumbrados a ser velados por las ideologías, tanto que llegamos a dudar de la propia identidad humana configurada como varón y mujer, pero es ideológico", ha asegurado.

Por otro lado, ha reflexionado sobre la "precariedad del ser humano". "Vidas cargadas de sufrimiento comenzando por la mía o la de aquellos que vienen ya de origen discapacitados, o de realidades que nos hacen ver una vida precaria, incluso en momentos sin poder ejercer las funciones racionales", ha indicado.

A continuación, se ha preguntado: "¿Vale esa vida algo? ¿Alguien puede mirar esa vida con mirada compasiva y darse cuenta de que no es simplemente una realidad de un conjunto de órganos que se han articulado como forma humana sino que es alguien? La filosofía de cuño cristiano ha llegado a decir que es alguien porque es persona".

LA CULTURA DEL "USAR Y TIRAR"

En el acto también ha intervenido el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, quien ha denunciado que la sociedad vive actualmente "en la cultura del usar y tirar, también en lo que se refiere a la vida, se usa y se tira".

"La vida que no llega a unos límites, a un nivel aceptable, no merece la pena ser vivida, la pregunta es: ¿Quién pone los límites? La respuesta de la cultura es 'tú mismo' en una autorreferencialidad, o una tercera pesona, por ejemplo, papá Estado, que te dice dónde se puede cortar y dónde no", ha criticado.

García Beltrán también ha denunciado que se hayan puesto límites de edad para determinadas atenciones en los hospitales. "Es muy duro y lo decimos muy bajito pero: ¿Quién ha puesto el límite de edad para que cuando hoy llegue un señor de 80 años al hospital se le ponga morfina o dieta total? ¿Qué diferencia hay entre 79 y 80?", se ha preguntado.

Igualmente, ha alertado del "individualismo atroz" que existe y que se refleja en "la gran enfermedad de este tiempo: la soledad", y ha advertido del peligro de pensar en las relaciones humanas como en "un contrato" de forma que el cuidado se convierta en "un favor", una concepción que está provocando, a su juicio, "que haya mucha gente que hoy se sienta una carga en la familia, en la residencia o en la sociedad".

"FUERTES ATAQUES" A LA VIDA

Por otro lado, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha alertado de los "fuertes ataques" a la vida que, a su juicio, se están produciendo en la actualidad y ha pedido ya no solo "defender la vida" sino "proponerla".

Además, ha analizado la trilogía 'Sapiens', de Noah Harari, quien, según el prelado, "viene a decir que no hay vida de Dios sino que hay una nivelación entre la vida de las plantas, la vida de los bichos y la vida de los humanos como una especie más" pero que "se ha impuesto a los bichos y a las plantas" por su capacidad de "creer en ficciones, en mitos, uno de los cuales serían las religiones". Si bien, el obispo ha precisado que durante la pandemia, "la propuesta de un superhombre queda en interrogante".