Personas con discapacidad o TEA proponen sus ideas para Madrid Nuevo Norte: "Nunca habían sido escuchados"

Los talleres participativos utilizan un vocabulario accesible y recursos visuales/táctiles adaptados

Personas con diversidad física, cognitiva y sensorial y con trastorno del comportamiento o del Espectro Autista (TEA) han comenzado este mes a proponer sus ideas para el futuro proyecto de Madrid Nuevo Norte, como áreas infantiles más accesibles o mobiliario adaptado para ellos.

Estas propuestas se están dando a conocer en los talleres participativos que ha organizado Crea Madrid Nuevo Norte, principal impulsor privado del proyecto, junto con la Fundación Juan XXIII, que trabaja por la inclusión social y laboral de personas en riesgo o situación de vulnerabilidad psicosocial.

"Creemos que es un colectivo que históricamente nunca había sido escuchado y que es necesario involucrarlo en estos procesos porque ellos son parte de la ciudad", ha explicado la coordinadora de Compromiso Social de Crea Madrid Nuevo Norte, Karina Gutiérrez, en declaraciones a Europa Press.

Algunas de las iniciativas que han recogido hasta ahora son la disponibilidad de áreas infantiles accesibles. Un joven de 23 años con discapacidad contó que en su infancia nunca pudo subirse a un columpio y no podía disfrutar al completo de un entorno lúdico por la falta de accesibilidad.

Otro caso fue que unos padres sufrían un tipo de discapacidad física y que no podían llevar a sus hijos a los parques infantiles porque no había un inmobiliario adaptado para ellos. Asimismo, se ha llegado a pedir que las calles no tengan obstáculos para "disfrutar en comunidad de un entorno de encuentro".

"Este tipo de ejemplos son los que nosotros recogemos para poder aplicar en el proyecto. Vamos a valorar esas medidas, estudiaremos su viabilidad para saber si pueden ser aplicadas o no por el equipo técnico. Eso sí, siempre justificando por qué o por qué no se incluyen", ha señalado Gutiérrez.

En total, se van a realizar 14 talleres: siete en relación con Centro de Negocios- Chamartín y otros siete para Malmea-San Roque-Tres Olivos. Desde Crea Madrid Nuevo Norte han defendido este proceso de escucha porque "el urbanismo nunca había escuchado al ciudadano" y este proyecto "pretende ser universalmente accesible".

MATERIAL ADAPTADO

Las reuniones siguen una metodología participativa accesible que permita conocer la opinión de los grupos con diversidad física, cognitiva y sensorial y trastornos del comportamiento, así como de sus familiares/cuidadores en relación con las necesidades de mejoras concretas del espacio urbano relacionadas con su diversidad.

Para ello, se utiliza un vocabulario accesible y recursos visuales/táctiles adaptados. Además, se cuenta con el acompañamiento de un equipo multidisciplinar de arquitectas, psicólogas, expertas en accesibilidad e intérpretes de lengua de signos para las sesiones específicas de discapacidad sensorial auditiva.

Una de las labores de la Fundación Juan XXIII ha sido comprender el proyecto urbanístico y trasladarlo a un formato y lenguaje "accesible, más sencillo de comprender y adaptado a la obtención de información a través de varias vías como la sensorial".

"Ha supuesto un gran reto y aprendizaje, en el que ha participado un equipo multidisciplinar porque requiere un ejercicio de síntesis y adaptación, a la vez que debe ser exhaustivo para que la consulta sea veraz", ha destacado la directora de Soluciones Verdes de la Fundación Juan XXIII, Thais Valero, en declaraciones a Europa Press.

Así, han trabajado a través de materiales como maquetas sensoriales a escala real para que se pudiera entender la magnitud de la actuación y a su vez, para que la información fuera accesible de forma visual, cognitiva y táctil. Asimismo, han generado documentación visual para experimentar recorridos similares y fotomontajes que permitieran aportar ejemplos prácticos.

"Las personas con discapacidad o con TEA a menudo se enfrentan a repetidas violaciones de sus derechos, como el acceso limitado al transporte público, las barreras arquitectónicas que impiden su movilidad y la falta de espacios y servicios inclusivos que dificultan su participación activa en la sociedad. Crear ciudades que sean accesibles e inclusivas es crucial para el futuro bienestar de nuestras comunidades", ha defendido Valero.

"HUMANIZAR" EL URBANISMO

La coordinadora de Compromiso Social de Crea Madrid Nuevo Norte ha avanzado que "muy pronto" abrirán procesos de consultas para escuchar las ideas de niños, adolescentes y personas mayores. "Nuestro enfoque es no preguntar a todos por igual, sino de hacer un esfuerzo por adaptar las herramientas y las metodologías a cada uno de los colectivos", ha recalcado.

Los talleres se extenderán a lo largo de los próximos seis meses y siempre se comunican a través de la página web de Crea Madrid Nuevo Norte. Para Gutiérrez, estos procesos "humanizan" el urbanismo. En este sentido, ha recordado que "es necesario explicar este proyecto" a los vecinos porque "el barrio lo construyen las personas".

En los últimos siete años se han generado espacios de información, reflexión, debate y acción para los interesados en participar en Madrid Nuevo Norte. El resultado hasta el momento es que más de 35.000 personas han participado en estas iniciativas para la definición de Madrid Nuevo Norte.