Abre el plazo de comercialización para Salón Look 2023

Salón Look ha abierto el plazo de comercialización para su edición de este año, que tendrá lugar entre el 13 y el 15 de octubre, según recoge Ifema Madrid en un comunicado.

La institución ferial ha puesto en marcha sus activos para celebrar la cita anual, que se llevará a cabo una semana antes de lo previsto inicialmente, para facilitar la asistencia de profesionales de toda España, en la que los profesionales de la estética y la belleza profesional tienen la oportunidad de alcanzar sus objetivos y optimizar sus estrategias de negocio.

"Cumplimos 25 años de Salón Look y es un buen momento para echar la vista atrás y ver todo el camino recorrido. Hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo, el trabajo y la dedicación de todas las personas que están detrás de Salón Look", ha afirmado la directora de Salón Look, Julia González.

Contará de nuevo con un programa de compradores internacionales, en colaboración con ICEX y la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa) que pondrá el foco en captar la atención de profesionales de diferentes países a través de encuentros B2B presenciales y digitales.

Todo esto se verá reforzado con un exclusivo y extenso Programa de Actividades, especialmente diseñado para dar respuesta a las necesidades de cada uno de los sectores presentes en la feria. Muestra de ello serán el Business Meeting, el XV Congreso de Estética, Masajes del Mundo; Nailympion, y los Shows y Pasarelas que tienen lugar en la Pasarela Hair Look, donde se celebra habitualmente MBFWMadrid, el evento de referencia de la moda española. Como broche final, la celebración de la Pasarela y Premios Fígaro de la peluquería creativa.

A toda esta oferta de actividades profesionales especializadas, se sumarán las presentaciones y demostraciones en los escenarios habilitados en cada pabellón y las numerosas propuestas que los expositores presentes en la feria llevan a cabo en sus propios stands.