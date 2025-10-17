La Alianza para la Innovación Urbana analiza en Leganés la transformación eficiente de las ciudades - IFEMA MADRID

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid, a través del Foro de las Ciudades de Madrid, ha impulsado el segundo encuentro de la Alianza para la Innovación Urbana para abordar la transformación eficiente de las ciudades, una cita que reunió en el Centro Municipal Las Dehesillas de Leganés a representantes institucionales, técnicos municipales y expertos en innovación urbana.

Organizada junto con la Federación de Municipios de Madrid (FMM), la jornada giró en torno a los '7 ejes para la transformación eficiente de las ciudades' y abordó los retos y oportunidades que afrontan las ciudades en su transición hacia modelos más sostenibles, tecnológicos e inclusivos.

Durante su intervención, el director del Foro de las Ciudades de Madrid, David Moneo, subrayó que el papel de la Alianza es trabajar de forma permanente para cubrir los dos años que median entre cada edición del Foro de las Ciudades de Madrid y mantener así activa la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y ciudadanos.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid, Jesús Muñoz, reivindicó la Alianza como una plataforma de acción ambiciosa que busca construir una red de confianza entre ciudades comprometidas con el futuro.

"La innovación no es solo tecnología, es también cómo repensamos la movilidad, cómo garantizamos el acceso equitativo a los servicios, cómo respondemos a la emergencia climática, cómo acercamos la administración a la ciudadanía y cómo creamos entornos que potencian el talento y la creatividad", apuntó.

Por su lado, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, puso el foco en la necesidad de promover la colaboración público-privada como eje esencial de la innovación y la transformación urbanas. "Desde lo público y desde lo privado tenemos que trabajar juntos para poder hacer de nuestros municipios lugares mejores", recalcó.

EL IMPACTO DE LA INNOVACIÓN EN EL DISEÑO URBANO

El primer bloque de ponencias de la jornada, "El impacto de la innovación en el diseño urbano", contó con la participación de Francisco Javier González, codirector del Máster Universitario en Diseño Urbano y Movilidad Sostenible de la Universidad Europea de Madrid, y Daniel Ayala, profesor del Máster y miembro de Khora Urban Thinkers, quienes reflexionaron sobre cómo las ciudades han pasado de ser sujetos pasivos a agentes activos en la planificación urbana.

También con la intervención de Adrián Nogales, director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), que centró su discurso en las claves técnicas que impulsarán los cambios que están experimentando las infraestructuras de telecomunicaciones.

Finalmente, Candela Vázquez, directora del Real Estate Future Institute, analizó las transformaciones que se están produciendo en el sector inmobiliario y su impacto en el urbanismo.

El segundo bloque de ponencias abordó la aplicación directa de la tecnología en la gestión de servicios urbanos. Carolina Viana, coordinadora de Innovación en Ecoembes, expuso el proyecto Smart Waste, una plataforma de trazabilidad inteligente que aplica inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar la recogida de residuos y mejorar la eficiencia de las plantas de tratamiento.

Por su parte, Javier Peña, coordinador de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), comentó cómo colaboran de manera activa ayuntamientos y diputaciones dando lugar a proyectos que han situado a España como líder mundial en el ámbito de las smart cities.

Por último, Luis Miguel Torres, director General de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, dio más detalles sobre el proyecto piloto de autobús autónomo a demanda en Leganés, que estará operativo en 2026. Este vehículo eléctrico, que no requiere asistencia humana durante la conducción, representa un hito en la movilidad urbana a través de un ejemplo de colaboración entre el municipio madrileño y el Gobierno regional.