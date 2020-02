Arco "no espera" al coronavirus y regresa con más galerías

Actualizado 11/02/2020 13:36:49 CET

La feria de arte contemporáneo Arco regresará el próximo 26 de febrero a Ifema para celebrar su 39 edición con un aumento de galerías y en la que "no se espera" que el coronavirus tenga ninguna repercusión en el evento, a pesar de que se contará con un protocolo para cualquier incidencia.

Tanto el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas, como la directora de Arco, Maribel López, han reiterado que para esta edición no se esperan ni galerías asiáticas ni la presencia de coleccionistas de la zona del sudeste asiático, más allá de lo previsto en el programa 'Mapas asiáticos'.

Precisamente, la responsable de ese programa de Arco, Menene Gras, adelantaba en declaraciones a Europa Press que varios de los participantes estaban "preocupados" ante los problemas que podía causarles la alerta sanitaria y ponía en duda la participación de algunos de los seleccionados.

"Hay una preocupación evidente por cómo van a venir y cuál será la vuelta. Hay alerta máxima en estos países y nosotros desde aquí no lo percibimos del mismo modo", señalaba Gras, quien precisaba que en China y sudeste asiático hay un control de salidas "importante" y la gente "toma precauciones".

'Mapas Asiáticos' es un programa que desde el año 2004 reúne a críticos de arte, comisarios y artistas para que acudan a ARCO, que este año estará hasta el 1 de marzo. "No es un tema específico y no tenemos ni visitantes, ni coleccionistas de esta zona, así que no afecta", ha señalado López-Puertas.

Además, tras ser preguntado por los problemas causados por el coronavirus en otros eventos como el Mobile World Congress, ha recordado que en Ifema se celebran más de 100 ferias al año y a día de hoy conviven dos ferias cada semana.

"Lo que sí estamos haciendo es seguir las recomendaciones de higiene de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la parte preventiva de este asunto. Hemos implementado también un protocolo, pero trabajamos a ritmo normal y no esperamos afección", ha reiterado.

MÁS GALERÍAS Y MÁS MUJERES

Para esta nueva edición, Arco contará con 209 galerías --cifra ligeramente superior a la edición pasada-- procedentes de 30 países y con un aumento de la presencia española. Además, cerca del 40% participa con programas enfocados a la presentación de uno o dos artistas.

En total, 171 galerias integran el programa general, a lo que se suman las secciones comisariadas --este año no habrá país invitado y se centra en la temática 'Es sólo una cuestión de tiempo' dedicada al artista Félix González Torres--. La nueva directora de Arco ha incidido tanto en la presencia internacional --un 67% de las participantes-- como en el hecho de que este año habrá más mujeres --incluido un stand dedicado a artistas españolas que "no fueron atendidas en su momento"--.

"Es una señal de buena salud y de que hay confianza en el proyecto: las galerías no toman riesgo de participar si no están convencidas de que va a ser algo exitoso", ha señalado, para luego incidir en la presencia particular de artistas concretos.

OBRAS POLÉMICAS

En las últimas ediciones, las obras de Santiago Sierra --tanto 'Presos políticos' como el 'Ninot' del Rey, esta última junto a Santiago Merino-- han sido las protagonistas de la feria de arte. Por el momento, López ha adelantado en conversación tras la rueda de prensa que la Galería Prometeo --que albergó el 'Ninot' el año pasado-- no contará con piezas de este autor.

Sí lo hará seguramente ADN con obra de Merino, mientras que la presencia de Sierra en Helga de Alvear es una incógnita. "Estas polémicas no benefician, pero es algo inevitable y fácil, porque la gente busca algo a lo que acogerse y esto hace mucho ruido", ha explicado la directora.

López ha recordado cómo durante la edición del año pasado, se estuvo "muy pendiente" de las galerías 'vecinas' del stand con el 'Ninot', y este año repetirán presencia aunque en distinta ubicación. "La promoción es una estrategia y yo no tengo problema con eso, pero sí con que la gente deje de interesarse en otras obras. En cualquier caso, la libertad de expresión es una condición de la feria", ha concluido.

