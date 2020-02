Aula 2020 contará con amplia oferta de centros universitarios nacionales e internacionales

Publicado 19/02/2020 11:06:49 CET

La 28ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, Aula 2020, contará con una amplia presencia de centros universitarios nacionales e internacionales, que presentarán sus propuestas educativas a sus visitantes, en el marco de la Semana de la Educación.

El Salón, organizado por Ifema, tendrá lugar del 4 al 8 de marzo en la Feria de Madrid, dentro del marco de la Semana de la Educación.

Entre ellos estarán presentes la Universidad CEU San Pablo, la Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad Pontificia de Salamanca, el Centro Universitario Cardenal Cisneros, Saint Louis University-Madrid Campus, Esne, Epitech y la Escuela Internacional de Protocolo.

Un año más, la Universidad CEU San Pablo estará presente en Aula con su amplia oferta educativa caracterizada por una clara apuesta por la innovación tecnológica, la calidad, la internacionalización y su proximidad a la empresa. Una de sus novedades más llamativas será su incorporación al proyecto CEU Alexa, un asistente de voz llamado 'Alexa, abre CEU'.

La Universidad Francisco de Vitoria mostrará sus últimas novedades, entre ellas sus Grados en Ingeniería de la Industria Conectada 4.0, en Administración y Gestión de la Industria de la Moda, y en Ingeniería Biomédica. El primero tiene en cuenta que el nuevo modelo de Industria conecta a las personas, los objetos y los procesos.

Entre las propuestas que mostrará la Universidad Pontificia de Comillas, se encuentra el Doble grado en Análisis de Negocios (Business Analytics y Relaciones Internacionales); y el Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster en Medioambiente y Gestión Inteligente de la Energía.

La Universidad Pontificia de Salamanca llevará a cabo dos actividades en su stand de AULA relacionadas con dos de sus facultades. Se trata de un recorrido virtual por las instalaciones de la Facultad de Informática, a través de unas gafas de realidad virtual y un estudio fotográfico, de la Facultad de Comunicación, para que los estudiantes que visiten el stand puedan hacerse fotos.

El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) mostrará una aplicación interactiva que ha desarrollado y cuyo objetivo es buscar talento entre los jóvenes que deseen formarse para ser maestros. Recoge un cuestionario que plantea cinco preguntas, así como tendencias y certezas sobre educación y falsas creencias en torno a los profesionales de la educación.

Saint Louis University-Madrid Campus mostrará cómo utiliza el Sistema Académico Americano como método de aprendizaje, un sistema que sirvió de modelo para el Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia). El Sistema Académico Americano presenta numerosas ventajas que permiten una educación del estudiante eficaz e innovadora.

Esne, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología, expondrá en su stand "Astrolander" un traje espacial desarrollado por los alumnos de los Grados de Diseño de Moda y Diseño de Producto, en colaboración con la Astroland Interplanetary Agency, para un proyecto español que ensaya la vida en Marte. Y en su espacio de Aula, ofrecerá a los visitantes la posibilidad de ver cómo trabajan sus alumnos con las Wacom Cintiq de 22', pantallas que se utilizan profesionalmente en el mundo de la animación y la escultura 3D.

Epitech, también presente, es una escuela de informática y desarrollo tecnológico, fundada en París (Francia) en 1999, nació con el objetivo de formar expertos informáticos con conocimiento científico, teórico y empresarial con un enfoque muy práctico. En 2020 llega a Madrid, donde se impartirán estudios a partir de finales de septiembre.

La Escuela Internacional de Protocolo, el centro pionero y referente en la formación en protocolo y organización de eventos, también presentará en AULA todas sus novedades. La escuela ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Northampton, mediante el cual los alumnos que superen con éxito su Titulación Superior en Protocolo y Organización de Eventos pueden acceder al último año del Bachelor of Honors en Live Events Production de esta reconocida Universidad Inglesa galardonada con el premio Gold in the Teaching Excellence Framework (TEF).

Además de Aula, la Semana de la Educación 2020 integra el 24º Salón Internacional del Material Educativo Interdidac y Espacio R.E.D., el 11º Salón de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA; el 19º Congreso Internacional y Feria Profesional Expoelearning, y la tercera edición de Schools Day "Día de las Familias y los Colegios".