Los Business Talks de MBFWMadrid clausuran su primera edición con 11 ponencias y más de 45 expertos

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Business Talks de MBFWMadrid han clausurado su primera edición como foro de la moda española que ha reunido a más de 45 expertos en un total de 11 ponencias.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, durante cuatro jornadas, el Cibelespacio acogió este foro de pensamiento y conversación en el que se dieron cita diseñadores, empresarios, periodistas, instituciones, expertos en tecnología y nuevos talentos con Mastercard como socio.

En su primera edición, Business Talks reunió 11 mesas redondas con más de 45 ponentes para abordar temas como creatividad, sostenibilidad, artesanía, negocio e internacionalización, digitalización de la experiencia de compra y el futuro del talento emergente.

La jornada trató la creatividad como palanca de construcción de marca y de influencia cultural. En ella participaron voces como Palomo, Marta Rota (Tot-Hom) y Rafael Castañer, quienes debatieron sobre cómo narrar una identidad desde el diseño; mientras las periodistas Ana Núñez Milara y Ana García Siñeriz reflexionaron sobre el poder cultural de los medios y la necesidad de una narrativa omnicanal, creíble y valiente.

En paralelo, los avances en 'fintech' aplicados a la moda fueron protagonistas en un encuentro impulsado por Mastercard, con especialistas como Susana Rubio y Ana Díaz Sacristán, que pusieron sobre la mesa los pagos digitales, la seguridad en el 'e-commerce' y la inminente llegada del pasaporte digital de las prendas.

SOSTENIBILIDAD Y ARTESANÍA EN LA MODA ESPAÑOLA

El segundo día estuvo dedicado a repensar la relación entre artesanía y lujo, así como a mostrar cómo la sostenibilidad se ha convertido en un imperativo estratégico. Paul Oteyza, María Alfonso, de Paris64 y Carmen de Terán, de Mulberry defendieron "la excelencia y la atemporalidad" como claves para redefinir el lujo contemporáneo, mientras que Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf, Juan Ramón Meléndez, de Re-viste y la diseñadora Raquel Buj subrayaron la urgencia de innovar desde el origen, integrando la circularidad en toda la cadena de valor.

Además, también se discutió sobre el negocio de la moda con Arancha Priede, directora general de Ifema Madrid; Alfredo Carrión, Coro Saldaña, experta en moda, retail y lujo e Ignacio Sierra. El día concluyó con una conversación reveladora con la diseñadora Sybilla, Premio Nacional de Diseño de Moda, que reivindicó el valor de las colaboraciones creativas y compartió su visión del futuro: "el gran camino de la moda hoy son las alianzas".

NEGOCIO, INTERNACIONALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

La tercera jornada abrió el foco al crecimiento empresarial y la proyección internacional. En la mesa 'Hispanoamérica-Madrid: un puente necesario', moderada por Valentina Suárez-Zuloaga, intervinieron líderes como Daniela Goicoechea, Sara Galindo, Ana Antic y Natalia Bayona (ONU Turismo), que coincidieron en destacar la importancia de tender puentes sólidos y respetuosos con la identidad cultural de cada mercado.

El debate sobre cómo escalar una marca sin perder su esencia reunió a Borja Vázquez, fundador de Scalpers, Virginia Pozo, de Coosy, Carmen Torres, ModaEspaña y Marcos Pizarro, Asecom-Fedecom, con la moderación de Asier Labarga, director de MBFWMadrid. Todos coincidieron en que el futuro de la moda exige transparencia, innovación tecnológica y una estrategia de crecimiento sostenible.

Por la tarde, el protagonismo fue para el e-commerce, la digitalización y la experiencia del consumidor, con una mesa liderada por Mastercard en la que participaron Susana Campuzano, Silvia Leal, Ignacio Suárez-Zuloaga, Martina Otero, de Glovo Fashion e Iván Rodríguez, Modelia. La omnicanalidad, la Inteligencia Artificial y el quick commerce emergieron como los grandes vectores de cambio en el consumo de moda.

El domingo, las Business Talks se despidieron hablando del relevo generacional. Bajo la moderación de Ana García Siñeriz, los diseñadores Ernesto Naranjo, Álvaro Calafat y Andrew Pocrid protagonizaron un diálogo sobre qué significa hoy ser creador.

Reivindicaron la complejidad de levantar una marca desde cero, analizando la falta de apoyo estructural al talento emergente y poniendo en valor la importancia de ser escuchados en un sector que vive en permanente transformación.