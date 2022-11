Las charlas con ilustradores y las firmas de autores protagonizan la nueva edición de Madrid Cómic Pop Up

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las charlas y talleres con ilustradores y las firmas de autores protagonizarán las actividades programadas para la segunda edición de Madrid Cómic Pop Up, que tendrá lugar en el Recinto Ferial de Ifema Madrid, de 11 a 20 horas, desde este viernes hasta el domingo.

Según ha explicado el consorcio en un comunicado, esta edición cuenta con mayor apoyo institucional a través del programa PICE de Acción Cultural Española, la Dirección General del Libro del Ministerio de Cultura y Deporte, y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

La primera jornada del salón estará dedicada al mundo educativo con charlas y talleres que difundirán el valor del cómic como "elemento para fomentar la creatividad, la educación en valores, mejorar la comprensión lectora, desarrollar una actitud crítica y constructiva".

Además, Madrid Cómic Pop Up acogerá también la presentación de novedades del mundo del Cómic, como la portada especial de 'Los Caballeros Oscuros de Acero', la portada del primer volumen de 'The Nice House on the Lake, así como los últimos lanzamientos como 'El Diario de Clara', 'Mil Bujas', 'Star Trek. El Conflicto Q', 'El Gran Tesoro de los Gusis' o 'Hugo-go-go', entre otros muchos.

La feria se inaugurará este viernes con la presencia de la directora general de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Elena Hernando, que estará acompañada por el subdirector adjunto de la Secretaría General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, Jesús González; la subdirectora general del Libro de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, Isabel Moyano; el director general de Ifema Madrid, Juan Arrizabalaga; y el director de Madrid Cómic Pop Up, Asier Labarga.