El coautor del 'Ninot' del Rey Eugenio Merino vende obra en ARCO y el Miró de 4 millones sigue sin comprador

El coautor del 'Ninot' del Rey Eugenio Merino ha vendido varios ejemplares de su obra 'El fin de la Historia' durante los primeros días de la 38 edición de ARCOmadrid, mientras que la obra más cara de la feria, un Miró de cuatro millones de euros, sigue sin comprador.

Según han explicado desde la galería ADN a Europa Press, varios compradores han adquirido, por un precio de 1.400 euros cada una, piezas de 'El fin de la Historia', un recipiente en el que se lee 'World history' y que contiene una enciclopedia triturada, con el fin de "hablar de la destrucción de la memoria y el conocimiento".

Asimismo, la galería ADN también ha vendido varias piezas de otro de sus artistas, Domènec, que presenta planos arquitectónicos de obras construidas con manos de personas encarceladas en ese momento, tales como El Valle de los Caídos o la cárcel de Carabanchel, a un precio de 1.200 euros cada plano.

La galería recuerda que su política es "premiar el contenido antes que la forma", por lo que en esta edición, además de la habitual presencia de Eugenio Merino --quien en 2012 causó polémica con su escultura hiperrealista de Franco en una nevera de refrescos titulada 'Always Franco'-- se suman otras piezas "políticas".

En cuanto a la obra más mediática de esta edición, la polémica escultura hiperrealista de 4,4 metros del Rey titulada 'Ninot', realizada por Santiago Sierra en colaboración con Eugenio Merino, fuentes del estudio del artista han confirmado a Europa Press que aún no tiene comprador.

Esta escultura, con un precio de 200.000 euros, podría quedarse en España, ya que, según han señalado estas fuentes, la galería Prometeo está negociando su venta con un coleccionista español que, a diferencia de las otras ofertas, sí estaría dispuesto a cumplir la cláusula del contrato por la que la obra ha de arder en el plazo de un año desde su venta.

Otro de los focos de atención en esta feria son siempre los precios. Este año, la obra 'Personnage et oiseau, 27 juillet' (1963), de Joan Miró ostenta el título de la más cara y la galería que lo expone, la francesa Lelong, aún no lo ha vendido, tal y como han señalado este viernes a Europa Press. No obstante, han afirmado que la feria va "bien", con ventas de obras entre las que se encuentra una escultura de Jaume Plensa y una pieza de Tàpies por 250.000 euros cada una.

Por su parte, la galería Helga de Alvear ha sumado más ventas en su tercera jornada: a la de la obra de Ángela de la Cruz, de 50.000 euros, se suma la venta de varias fotografías del artista y cineasta alemán Julian Rosenfeldt sobre su proyecto audiovisual 'Manifesto', en las que aparece la actriz Cate Blanchett caracterizada de varios personajes.

Precisamente, la galerista Helga de Alvear ha señalado a los medios que su deseo es que el vídeo sobre el proyecto 'Manifesto' se exponga en Madrid. En este sentido, ha avanzado que ha recibido una negativa por parte de Matadero porque el centro argumenta que los vídeos son en inglés, algo que "en España no funcionan", según han esgrimido, por lo que se lo ofrecerá a la Casa Encendida.