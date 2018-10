Competiciones de uñas, maquillaje o peluquería, a partir de este viernes en Salón Look 2018 de Ifema

Publicado 27/09/2018 16:41:45 CET

El Salón Look 2018, Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral de Ifema transcurrirá desde este jueves al domingo en Feria de Madrid con competiciones de uñas, maquillaje o peluquería y se dará a conocer las nuevas tendencias del sector.

Según ha informado Ifema en un comunicado, en esta edición se ofrecerán contenidos orientados a las demandas del mercado, tanto en conocimiento como en productos, de la mano de los 400 expositores y las 1.300 marcas nacionales e internacionales presentes. La feria se extiende por los pabellones 3, 5 y 7 y el centro de Convenciones Norte, de Feria de Madrid.

Asimismo, en el pabellón 3 se localizará el sector de Estética, con sus novedades de productos y continuas demostraciones; aparatología, depilación, tratamientos faciales y corporales, micropigmentación o cosmética natural. Este pabellón acoge también las aulas del XI Congreso de Estética, los Talleres Interactivos de Micropigmentación, los Talleres de Masajes del Mundo, así como el Speaker's Corner, con presentaciones y demostraciones y el Business Meeting.

En el pabellón 5 se situará el sector de Uñas, Pestañas y Maquillaje, donde se distribuyen las firmas de los tres sectores y se desarrollan diversas competiciones, como los Campeonatos de Maquillaje, el I Campeonato Internacional de Extensiones de Pestañas, y la sexta edición de las olimpiadas internacionales de manicura, Nailympion Spain.

En el pabellón 7 se presentará agrupada la oferta de Peluquería, con su área comercial, donde se mostrarán los últimos lanzamientos de firmas de cosmética capilar, extensiones, pelucas, herramientas y vestuario profesional, incluyendo los sectores de Mobiliario y Barbería. En este pabellón se localiza, además, Hairlook Focus, área en el que se realizan exhibiciones, conferencias y demostraciones.

Por su parte, el Auditorio Norte de Convenciones de Feria de Madrid acoge la pasarela Hair Look, donde se desarrollarán shows de Peluquería, a cargo de figuras nacionales e internacionales. Esta edición de Salón Look contará con los shows de peluquería de la XIX Gala Internacional Jóvenes Promesas Omat, la Fashion Night by L'Oréal Professionnel, Effervescene, la Premier Colleción X-Presion, el show Beauty Visión de Coty Beauty y, como cierre, la pasarela y premios CLUB FIGARO, que se celebrará el lunes 1 de octubre.

El sector de la perfumería y la cosmética aumentó sus ventas un 2,15 por ciento en España hasta alcanzar los 6.820 millones de euros en el año 2017. Este crecimiento se suma a los registrados consecutivamente en los tres últimos años, "tras superar varios años de caídas, según datos facilitados por la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (Stanpa)".

Según Ifema, la perfumería y la cosmética en España emplean de forma directa a más de 35.000 trabajadores y se calcula que a 200.000 de forma indirecta, en más de 15.000 perfumerías especializadas, 50.000 salones de peluquería, 22.300 centros de belleza y 21.900 farmacias.