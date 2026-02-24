La Comunidad participa en el Salón Internacional de Seguridad con sus unidades de rescate, bomberos y forestales

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en la feria SICUR 2026 en Ifema - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid participa en el Salón Internacional de la Seguridad Sicur 2026, "la feria más importante de seguridad en España" que se celebra esta semana en Ifema y por donde pasarán unidades especializadas en rescates, agentes de Bomberos y Agentes Forestales.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha asistido este martes a la feria y ha aprovechado para visitar el estand de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), donde se demostrarán las capacidades de la región, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Novillo ha destacado la "gran idea" que fue la creación de la ASEM112, un órgano creado hace ya ocho años y que integra a todos los servicios de seguridad y emergencias que operan en la Comunidad de Madrid. El consejero ha dicho que el balance "no puede ser mejor", vistos los retos a los que se ha enfrentado en estos años.

El Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid llevará a cabo demostraciones en este puesto durante los cuatro días de feria, además de dar charlas sobre prevención de incendios. Los agentes lucirán sus trajes nuevos, que acaban de sustituir a los tradicionales azules.

Por el expositor pasarán unidades especializadas como el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA), Rescate Acuático y Nuclear, Radiológico, Bacteriológico y Químico (NRBQ), e integrantes del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM).

También participarán miembros del Cuerpo de Agentes Forestales, con exhibiciones de la Unidad Canina y de las Brigadas Especiales de Incendios Forestales (BEIF).

El centro de recepción de llamadas de emergencia Madrid 112 mostrará en directo uno de los puestos operativos de atención de avisos, donde dos gestores explicarán el funcionamiento del sistema y el proceso de gestión de emergencias en la región.

Por su parte, el Equipo de Respuesta Inmediata de Voluntarios de Protección Civil (ERIVE) enseñará una camioneta preparada para prestar apoyo logístico en dispositivos de emergencia.

El estand también contará con la presencia del Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), encargado de la instrucción de policías locales, voluntarios de Protección Civil, bomberos, agentes forestales y profesionales del Servicio de Urgencia Médica del SUMMA112, que además llevará a cabo tres talleres sobre asistencia en emergencias.