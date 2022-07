Construtec pondrá el foco en la construcción sostenible durante su próxima edición

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de Construtec, que se celebrará en Ifema Madrid bajo el paraguas de ePower&Building del 18 al 22 de noviembre, reafirmará el valor de la sostenibilidad en la construcción y la necesidad de avanzar en este camino.

Según Green Building Council España, miembro del Comité Organizador de la Feria, apenas un 15% de los edificios ya construidos en España cumplirían más de dos tercios de los criterios que exige la taxonomía europea.

La taxonomía de la Unión Europea (UE), un nuevo reglamento que propone un sistema de clasificación claro y transparente para identificar las actividades económicas que son sostenibles, supone "un reto y una auténtica revolución para el sector de la edificación en España".

Así lo considera el director general de Green Building Council España (GBCe), Bruno Sauer, quien ha explicado que este instrumento permite a la Comisión Europea vincular al sector financiero en la consecución de los objetivos de descarbonización de la economía europea y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Así, un proyecto que quiera acceder a los fondos públicos europeos deberá demostrar que es sostenible, para lo que debe aplicar y cumplir los criterios exigidos por la taxonomía europea. "Una actividad es ambientalmente sostenible cuando aporta de forma significativa en al menos uno de los seis objetivos contenidos en la taxonomía y no perjudica a los otros cinco, siguiendo el principio de DNSH 'Do No Significant Harm'", ha señalado Julia Manzano, experta del Área Técnica de GBCe.

En la actualidad, el mercado inmobiliario español "necesita ponerse al día" para procesar los criterios establecidos por la taxonomía europea, tal y como se desprende del primer estudio de taxonomía en la edificación EU Taxonomy Study: Evaluating the market-readiness of the EU taxonomy criteria for buildings, publicado por GBCe -junto a los GBC de Alemania (DGNB), Dinamarca (DK-GBC) y Austria (ÖGNI)-.