La cuarta edición de Accountex España reúne al sector para analizar el futuro de la gestión empresarial

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de Accountex España vuelve a reunir al sector para analizar el futuro de la gestión empresarial y los despachos profesionales, asesorías y empresas los días 5 y 6 de noviembre en el Recinto Ferial de Ifema Madrid.

Según ha indicado Ifema en un comunicado, la feria tiene el propósito de analizar las tendencias que marcarán el presente y el futuro de la profesión, a través de conferencias en las que se abordará la implementación de la factura electrónica y el uso de la IA en los procesos de gestión empresarial, junto a otros temas clave como fiscalidad, modelos de negocio, compliance y gestión laboral.

En este sentido, el evento presentará los principales retos y transformaciones que vive el sector, como los avances en la digitalización, las implicaciones legales de la Inteligencia Artificial, la evolución del sistema VeriFactu, la falta de profesionales, la gestión del talento o el relevo generacional en los despachos.

Además, la cita contará con "un innovador debate" que reunirá, por primera vez, a cinco expertos y una IA para analizar el presente y el futuro de la profesión.

Accountex España volverá a celebrarse junto a HR EXPO, la feria para los profesionales de los Recursos Humanos en su segunda edición. Con ello, Ifema Madrid se consolidará como "el punto de encuentro" para los líderes de la gestión empresarial en España reuniendo en un mismo espacio a los principales actores de las áreas financiera, fiscal, contable, laboral y de gestión de personas.

El plazo de inscripción para todos aquellos que deseen asistir al congreso ya esta abierto con acceso gratuito. Además, ya se puede consultar el programa de conferencias, que incluye una "amplia oferta formativa" con más de 100 horas de aprendizaje y casos prácticos.

Esta cuarta edición ya cuenta con más de 160 empresas expositoras, entre las que destacan, Wolters Kluwer, Sage, Cegid, Teamsystem, Holded, Adiss, y Lefebvre, y prevé la participación de más de 10.000 profesionales del sector.

Asimismo, el evento cuenta con la colaboración de más de 30 entidades, Colegios y Asociaciones Profesionales de Economistas, Fiscales, Laborales, Graduados Sociales, Gestores Administrativos y Redes de Despachos Profesionales.

Accountex España es una colaboración entre Diversified Communications, multinacional reconocida internacionalmente como líderes en organización de eventos del sector de las ferias profesionales, e Ifema Madrid.

El congreso tendrá lugar el 5 de noviembre de 9.30 a 19 horas y el 6 de 9.30 a 17 horas en el Pabellón 12 de Ifema (Av. del Partenón, 5)