DES-Digital Enterprise Show espera 25.000 profesionales y prevé dejar en Madrid un impacto económico de 48 millones

DES-Digital Enterprise Show llega el martes 21 de mayo a Ifema para acoger durante tres días --hasta el jueves 23 de mayo-- a cerca de 25.000 profesionales del mundo de la empresa digital, al tiempo que prevé dejar un impacto económico de más de 48 millones de euros, ha informado la organización.

Durante estos tres días, la cuarta edición de DES2019 acogerá a los expertos internacionales más destacados en materia de digitalización y transformación de modelos de negocios y que darán a conocer las últimas tecnologías habilitadoras de la innovación para sus negocios, de la mano de más de 300 firmas.

El Congreso tendrá como ejes centrales en 10 escenarios la Industria 4.0, la Inteligencia Artificial, el Blockchain y la Ciberseguridad. Contará con la participación de más de 450 expertos internacionales como Christian Lifländer, jefe de Ciberseguridad de la OTAN; George Beebe, exresponsable de análisis para Rusia en la CIA; o Jack Cheng, CEO de la fabricante china de coches eléctricos y autónomos NIO.

El evento, que cuenta con el respaldo tanto del Gobierno central, como de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, prevé dejar este año un impacto económico superior a los 48 millones de euros, pero sus organizadores recuerdan que en los últimos años Madrid ya ha podido percibir el impacto de DES más "allá de sus días de celebración".

Y es que, según han destacado, han sido "numerosos" los centros de innovación y de competencias digitales que se han establecido en la Comunidad de Madrid en los últimos tiempos, "creando miles de nuevos puestos de trabajo vinculados a esta revolución tecnológica". Así, por ejemplo, empresas como BASF, Data4, Deloitte o Telefónica, han escogido recientemente Madrid para ubicar dichos centros de innovación digital.

DES2019 contará, además, en esta cuarta edición, con Alemania como país invitado. La representación internacional se completará con más de 17 delegaciones internacionales procedentes de EE.UU., Suecia, India, Brasil o China, entre otras. Junto a ellos estará también el pabellón de España organizado por Red.es e ICEX que contará con la presencia de distintas empresas tecnológicas españolas.

CONTENIDOS POR PERFILES PROFESIONALES

Los profesionales que acuden a DES2019 podrán asistir tanto a ponencias "inspiradoras" de expertos internacionales, como a sesiones con casos de éxito y aspectos prácticos de la implantación de distintas tecnologías en diferentes industrias.

Además, los CEOs y presidentes de compañías tienen en DES un foro de networking de alta dirección con la celebración de eventos como el Leadership Summit y una agenda que se concentra durante el primer día sobre los retos en la gestión y el liderazgo de proyectos de transformación digital. Didier Bonnet, senior VP y líder Global de Práctica Digital en Capgemini; Jaques Bughin, director en McKinsey Global Institute; o Martin Migoya, CEO de Globant, serán algunos de los participantes en este encuentro.

Por su parte, los CIOs encontrarán en el CIO Summit respuesta al nuevo rol que deben desempeñar en la estructura organizativa, trascendiendo la tecnología, "para convertirse en una pieza clave

de la transformación del ADN de la empresa hacia nuevos modelos de negocio". Este foro contará con la presencia de Ricardo Mardomingo, CISO de Grupo Eulen o Vasco Falcão, CEO de Konica Minolta.

Los directores de marketing dispondrán del Digital Marketing Planet, un foro de tres días para conocer las últimas tendencias en marketing en el que estarán presentes Nancy Harhut, experta en marketing B2B y en neuromarketing; Claire Suellentrop, consultora de marketing estratégico; Sergio López, Chief Production Officer en McCann Worldgroup y la directora de Marketing Digital en Slack, Holly Chen, entre otros.

El encuentro también tiene nueve foros verticales dedicados a los sectores industriales como el Turismo; Banca y Seguros; Industria 4.0; Salud en la era digital; Sector Energético; Ciudades y Administración Pública; Retail, Ecommerce y Logística; Movilidad Urbana y Telecomunicaciones, Medios y Entretenimiento.

Además, la agenda incluye también programas específicos de tecnologías denominadas Tech Series, que en esta cuarta edición estarán dedicados a BlockChain, Inteligencia Artificial, Cloud Computing, Ciberseguridad, Big Data & Analitycs, VR/AR o IoT.

Mirando a las pymes, DES2019 incluye en su programa España Pyme Digital by Santander, la traducción de DES al ámbito de la pequeña y mediana empresa. Estarán representadas todas las industrias con casos de éxito, ejemplos y soluciones, de la mano de expertos y organizaciones que compartirán cómo impulsar la transformación digital de sus negocios.

Durante este foro, la Cámara de Comercio de España presentará el informe Digitalización de las pymes en España, con un diagnóstico del grado de digitalización de las pymes y propuestas para abordar su transformación digital.

La inclusión y el liderazgo femenino también son protagonistas en DES2019, que contará con sendos foros dedicados a estas iniciativas: Making Digital Inclusive: the future of Education and Work y Women Leadership on Digital Transformation.