Editores Textiles contará con más de 150 marcas

Editores Textiles en Ifema Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Editores Textiles, la sección de Intergift dedicada al diseño textil, papeles pintados, alfombras y revestimientos, celebrará su próxima edición del 4 al 7 de febrero y contará con la participación de más de 150 marcas nacionales e internacionales especializadas en interiorismo.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, esta sección, ubicada en el Pabellón 9 del Recinto Ferial, cuelga el cartel completo de participación para configurarse como un "punto de encuentro imprescindible" para arquitectos, interioristas, decoradores, diseñadores y otros prescriptores del sector.

Editores Textiles buscará ofrecer una visión global y actualizada de las posibilidades creativas y técnicas del textil aplicado al interiorismo.

En esta edición estarán presentes marcas de reconocida trayectoria y prestigio profesional como Aldeco, Alfombras KP, Alhambra, Casamance, Camengo, Casadeco, Caselio, CR Class, Coordonné, Coordonné for Ybarra & Serret, CS by Baldaquino - Carmina Sanz, Dolz Colección, Cortitelas, EvoFabrics, Graccioza, Gordon Imports, Güell Lamadrid, Güell Lamadrid HOME, Ibero-Stil, KA International, Kemen Wallcoverings, Le Murier, Lizzo, Muance, Palau Decor, Pepa Pastor, Pepe Barrientos, Pepe Peñalver, Santa Amalia / Costa Este, Santos Monteiro, Yutes o Vega & Orts Decoración, entre otras.

Entre las novedades que podrán descubrir los profesionales se encuentran las propuestas de Coordonné Brands, que agrupa las marcas Coordonné, Coordonné for Ybarra & Serret y Tres Tintas. En este sentido, Coordonné presentará Damaskus, una colección de papeles pintados y tejidos inspirada en los diseños ornamentales de los tejidos adamascados que circularon entre Oriente y Occidente a lo largo de la Ruta de la Seda.

En el caso de Coordonné for Ybarra & Serret mostrarán Sevilla, una colección de papeles pintados y tejidos creada junto a Coqui Ybarra que traslada al diseño mural y textil recuerdos, paisajes urbanos y referencias culturales del sur; mientras que Tres Tintas introduce Urban Tribe, una colección de papel pintado inspirada en el paisaje urbano contemporáneo, con grafismos y patrones de fuerte carácter visual.

También Grupo Lamadrid, editor textil especializado en alta decoración presenta novedades en esta edición que mostrará la colección Entre hilos y horizontes, compuesta por linos, algodones y jacquards con relieve, junto a una línea de lisos fabricados con fibras recicladas.

Por su parte, la sección HOME amplía su catálogo de producto confeccionado con nuevos cubrecamas, toppers y cuadrantes, además de una colección outdoor desarrollada con tejidos técnicos. Además, Les Créations de la Maison revelará una nueva colección basada en fibras naturales como lino, lana y algodón, completada con terciopelos, bouclés, chenillas y revestimientos murales textiles.

En el ámbito de las alfombras a medida, Alfombras KP presenta tres colecciones con enfoques diferenciados: Bikini, una propuesta de estética ligera y natural, apta para interior y exterior y de fácil mantenimiento; Korinna, una colección técnica fabricada en poliamida, pensada para uso comercial intenso y certificada para una óptima calidad del aire interior; y Sako, una alfombra de inspiración artesanal que combina lana y yute y aporta textura y calidez a los espacios.

Por su parte, Iberostil celebra su 50 aniversario en Intergift con un mayor espacio expositivo y la presentación de Arthy Textures, una colección de papeles pintados centrada en la materia, la textura y el acabado.