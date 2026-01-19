Exceltur cancela su foro de este martes tras el accidente ferroviario de Adamuz

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha anunciado la cancelación del 13 Foro Exceltur, que esta previsto para este martes 20 de enero de 2026 en Ifema.

Así, la suspensión del Foro se da "como muestra de la solidaridad con las víctimas del grave accidente ferroviario" y Exceltur lamenta "profundamente los inconvenientes que pueda causar".

"Estamos convencidos de que es la decisión que nos reclama la situación actual para ofrecer una imagen del sector turístico sensible al dolor", ha indicado Exceltur en un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo, Óscar Perelli.

El presidente de Exceltur y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, también ha anunciado que la organización ha cancelado el Foro de Liderazgo que tenía previsto para este martes en Fitur a través de su cuenta de 'X'.

La suspensión de este acto, ha apuntado, es un gesto en solidaridad con las víctimas --al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos-- del accidente.

"El sector turístico, unido, comparte el dolor por una tragedia que nos toca, a todos, muy de cerca", ha señalado.