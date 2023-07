MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Exhibiciones y galas mostrarán las últimas tendencias en peluquería en la Pasarela Hair Look 2023 en la nueva edición de Salón Look, que se celebrará del 4 al 6 de noviembre organizada por Ifema Madrid, que tendrá por escenario la pasarela donde se llevan a cabo los desfiles de la MBFWMadrid.

El evento, que contará con marcas de prestigio, arrancará el domingo 5 a las 11.30 horas, con la 8ª edición de Effervescene. En este show participarán grandes nombres del panorama de la peluquería actual como Juanmy Medialdea, Carlos Valiente y Alexis Continente, quienes desvelarán sus técnicas, trucos y secretos, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Este innovador formato está producido por el icónico peluquero Mikel Luzea y cuenta con el apoyo como sponsor de Revlon Professional, los International Hairdressing Awards, Amabilia y Salón Look.

En la jornada de tarde-noche, llegará una gran novedad a la Pasarela Hair Look, UPP The Show, organizado por Urbiola Formación. Esta exhibición que pretende formar e inspirar, contará con las actuaciones de Experimento NONAME, Ziorza Zarauza, Identity Peluqueros by Christian Vendrell y Vicktoria Vradii, y todos ellos se unirán en un evento que fusiona la inspiración, la formación y el arte y tendrá como patrocinador principal a Montibello, y como patrocinadores a Booksy y Salón Look.

El lunes 6 se pondrá el broche de oro a la Pasarela Hair Look 2023 con la XIV edición de los Premios Fígaro de la Peluquería Española. En una gala, dirigida por el embajador internacional de Club Fígaro, Sergi Bancells, y que contará en la edición de este año con una nueva categoría, Estudiante de Peluquería Español del Año.

Para estos galardones, ya se ha anunciado el jurado de los premios, que estará compuesto por Jose Ventura, Ilham Mestour, Josh Lamonaca, Beatriz Matallana y Lorenzo Marchelle.