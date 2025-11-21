Expo Sagris cierra su primera edición con 6.000 visitantes

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón de la Agricultura y la Ganadería (Expo Sagris) ha cerrado cierra su primera edición 6.000 visitantes y tras ofrecer una agenda con más de 200 actividades dirigidas tanto al público general como a profesionales del sector agroalimentario.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, a lo largo de tres jornadas, el salón desplegó un programa en torno a los ejes de Tierra, Tecnología y Personas, integrando foros especializados, talleres formativos, demostraciones de maquinaria y soluciones digitales, así como espacios divulgativos orientados a conectar a la ciudadanía con la realidad del mundo rural. Se ha organizado en colaboración con ALAS (Alianza por una Agricultura Sostenible) como asociación promotora

Entre las propuestas más destacadas se encontraron la Plaza de la Juventud han situado el Aula Didáctica, que sirvió como punto de orientación profesional para estudiantes y nuevos talentos; la Plaza de la Tecnología, donde se presentaron innovaciones aplicadas al campo como drones, herramientas de agricultura de precisión e inteligencia artificial; la Plaza del Emprendimiento y la Producción, donde se celebraron talleres en torno a las actividades agroalimentarias; la Plaza de la Ganadería, con actividades en torno a la salud y el consumo de productos de origen animal; y el Foro del Cooperativismo, en el que se presentó la marca 'Producto Cooperativo' y que reunió diversos proyectos de economía social.

La presencia institucional fue uno de los "puntos fuertes" del Salón, con la participación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y diversas comunidades autónomas, junto a centros de investigación y universidades que mostraron avances en inteligencia artificial, sostenibilidad y mejora de la productividad agraria.

Asimismo, reflejo del apoyo agrícola-ganadero con el que cuenta el Salón, Expo Sagris fue escenario de la entrega de premios sectoriales que reconocieron "la innovación y el compromiso con la sostenibilidad en el ámbito agroalimentario".

Expo Sagris 2025 ha contado con el patrocinio principal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como el patrocinio oro de Cajamar en la Sala VIP y de McDonald's para el Auditorio, y el patrocinio bronce de la Interprofesional del Vino de España (OIVE). Asimismo, con el apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha para la Plaza del Emprendimiento y la Producción.

EXPO SAGRIS cuenta con ALAS como asociación promotora que agrupa a ASAJA, AEAC.SV, COAG, FEPEX, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España, además de AEPLA, ANOVE y Foro Interalimentario, que forman el Comité Organizador junto a Agroforestales, AMETIC a través de su grupo de trabajo AgriFood Tech, Fenacore y FIAB.