ExpoAudio 2026 acoge del 9 al 11 de abril las últimas soluciones para trastornos auditivos

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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Salón de la Óptica, la Optometría y la Audiología, ExpoAudio 2026, organizado por Ifema Madrid, regresa del 9 al 11 de abril con las últimas soluciones para el diagnóstico, adaptación, rehabilitación y prevención de trastornos auditivos, junto con otras orientadas a rentabilizar los gabinetes de audio.

Celebrada junto a ExpoÓptica, consolida un espacio monográfico para la industria audiológica y refuerza su plataforma comercial con el objetivo de acelerar el negocio, según ha destacado Ifema Madrid en un comunicado.

Así, entre las marcas confirmadas hasta la fecha en el sector del audio destacan Acousticon, Beltone, Bernafon, Diatec, Inngeaudio, Interton, Glasklar, Medat, Natus Sensory, Oticon, Philips, Sonova Ibérica, Starkey Spain, Topcon o Waveson.

Además, ExpoAudio 2026 llega en un momento de auge de demanda, registrando en 2025 las 432.868 unidades de audífonos distribuidas en España B2B, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Audífonos (ANFIA), superando en un 18% el volumen de 2024 y en un 6,7% el máximo alcanzando el 2023.

Una cifra que se espera siga creciendo en base a los datos del último estudio EuroTrack sobre Pérdida de Audición y Uso de Audífonos que apunta que un 60% de los españoles con problemas auditivos no utilizan ningún tipo de ayuda para mejorar su audición.

De esta forma, la audiología se consolida en 2026 como una industria de alto rendimiento, impulsada por una tecnología sofisticada que convierte a los audífonos en dispositivos de salud inteligentes y conectados, marcando el paso hacia una cada vez mayor personalización.

De este modo, en el marco de este despliegue de productos de última generación, el gaming se está consolidando como un vertical estratégico para el sector audiológico tras la presentación en 2025 de la primera norma mundial sobre escucha sin riesgos para los videojuegos y eSports de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que combina la prevención, la accesibilidad y el rendimiento.

ExpoAudio 2026 mostrará al profesional novedades en audio inversivo y direccionalidad, soluciones de conectividad avanzada o de accesibilidad que traducen el sonido del juego en señales visuales para las personas con discapacidad auditiva.

FORO EXPOAUDIO

Además, el espacio expositivo del sector de la audiología se verá reforzado en paralelo con la celebración del Foro ExpoAudio, un espacio en el que las marcas líderes presentarán las principales novedades y abordarán los desafíos y oportunidades de un sector en expansión.

Destacará la ponencia de Mope Consultoría y Formación sobre cómo diferenciar cada tipo de pérdida y cómo la repercusión en el procesamiento y discriminación es fundamental para pautar las expectativas de adaptación y seleccionar el mejor tratamiento o la de Natus Sensory sobre la importancia de la personalización de la adaptación en la que se analizará cómo el uso de mediciones en oído real (REM) y el escaneo digital 3D transforma la verificación. También destacará la presentación de unas las gafas revolucionarias Nuance Audio, la nueva solución auditiva invisible de EssilorLuxotica.