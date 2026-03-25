ExpoAudio llega con lo último en rehabilitación o prevención de trastorno auditivo con foco en el gaming

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Salón de la Óptica, la Optometría y la Audiología organizado por Ifema Madrid, regresa del 9 al 11 de abril con una propuesta ampliada de soluciones para el diagnóstico, adaptación, rehabilitación y prevención de trastornos auditivo con foco en la conectividad y el sector gaming.

ExpoAudio, celebrada junto a ExpoÓptica, consolida "un espacio monográfico" para la industria audiológica y refuerza "su plataforma comercial" con el objetivo de "acelerar el negocio", ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Así, entre las marcas confirmadas hasta la fecha en el sector del audio, cabe destacar Acousticon, Beltone, Bernafon, Diatec, Inngeaudio, Interton, Glasklar, Medat, Natus Sensory, Oticon, Philips, Sonova Ibérica, Starkey Spain, Topcon o Waveson.

La feria llega en "un momento de auge de demanda", registrando en 2025 las 432.868 unidades de audífonos distribuidas en España B2B, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Audífonos (Anfia).

Además, según Ifema Madrid supera en un 18% el volumen de 2024 y en un 6,7% el máximo alcanzando el 2023. Respecto a un estudio de Eurotrack sobre Pérdida de Audición y Uso de Audífonos un 60% de los españoles con problemas auditivos no utilizan ningún tipo de ayuda para mejorar su audición.

La audiología se consolida en 2026 como una industria de "alto rendimiento, impulsada por una tecnología sofisticada que convierte a los audífonos en dispositivos de salud inteligentes y conectados, marcando el paso hacia una cada vez mayor personalización".

LA CONVERGENCIA AUDIOLOGÍA-GAMING ABRE UN NUEVO CAMPO DE CRECIMIENTO

De este modo, en el marco de este despliegue de productos de última generación, el gaming se está consolidando como "un vertical estratégico para el sector audiológico" tras la presentación en 2025 de la primera norma mundial sobre escucha sin riesgos para los videojuegos y eSports de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que combina "la prevención, la accesibilidad y el rendimiento".

ExpoAudio 2026 mostrará al profesional novedades en "audio inversivo y direccionalidad, soluciones de conectividad avanzada o de accesibilidad que traducen el sonido del juego en señales visuales para las personas con discapacidad auditiva".

Además, el espacio expositivo del sector se verá reforzado en paralelo con la celebración del Foro ExpoAudio, un espacio en el que las marcas líderes presentarán las principales novedades y abordarán "los desafíos y oportunidades de un sector en expansión".

Durante la feria, cabe destacar la ponencia de Mope Consultoría y Formación sobre cómo diferenciar cada tipo de pérdida y cómo la repercusión en el procesamiento y discriminación "es fundamental" para pautar las expectativas de adaptación y seleccionar "el mejor tratamiento".

También habrá una conferencia de Natus Sensory sobre la importancia de la personalización de la adaptación en la que se analizará cómo el uso de mediciones en oído real (REM) y el escaneo digital 3D transforma "la verificación" o cómo alcanzar "objetivos de amplificación precisos mediante datos objetivos para reducir las visitas de reajuste" y asegurar que el rendimiento tecnológico responda "fielmente a las necesidades del paciente".

Por último, habrá una presentación de unas gafas revolucionarias 'Nuance Audio', "la nueva solución auditiva invisible" de EssilorLuxotica.