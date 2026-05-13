La Feria Internacional del Autobús y el Autocar abre el registro profesional de visitantes - IFEMA MADRID

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA), organizada por Ifema Madrid del 22 al 24 de septiembre de 2026, ha abierto el registro profesional de visitantes de cara a su próxima edición.

Según ha informado el consorcio en un comunicado, la feria cuenta ya con más de 100 expositores confirmados, registrando un crecimiento del 50% en la participación internacional. El listado completo de expositores puede consultarse en la página web.

Entre los principales fabricantes y carroceros que han confirmado su presencia destacan Irizar; Daimler (Mercedes-Benz y Setra); Iveco; Yutong; BYD; Higer - Mobility Bus; Otokar - Somauto; Indcar; Karsan; Temsa; Solaris; Anadolu Isuzu; Marcopolo; Stylebus; Servicar; Zeroid y Farizon, entre otros.

En cuanto al programa de actividades, el primer día y la mañana de la segunda jornada concentrarán las presentaciones a la prensa, un momento en el que las marcas expositoras presentarán sus principales novedades, lanzamientos de nuevos productos y desarrollos tecnológicos a los representantes de los medios de comunicación.

FIAA acogerá también la 5ª edición del Minibus of the Year y volverá a ser sede de los Sustainable Bus Awards tras el éxito alcanzado en la convocatoria anterior.

La agenda de contenidos se articulará en torno a los grandes ejes estratégicos del sector, abordando cuestiones clave como la transición energética y la electrificación, las nuevas tecnologías, las infraestructuras de recarga, la energía y los modelos de financiación.

Asimismo, se analizará la evolución de operadores y gestores de flotas ante los nuevos retos de la movilidad, los modelos urbanos que definirán el futuro del transporte público, la colaboración pública-privada a través de consorcios de transporte y el diálogo con los fabricantes. Otro de los ámbitos destacados será el de las ayudas y medidas para facilitar la obtención del carné de conducir.

MESA REDONDA

Como novedad en esta edición, FIAA contará por primera vez con una mesa redonda organizada por Sustainable Bus Tour, bajo el título 'Building zero emission buses through partnerships. Platforms, investments, industrial strategies'.

Este foro analizará cómo el avance de los vehículos de cero emisiones está transformando el ecosistema industrial europeo, así como los modelos de colaboración entre fabricantes, operadores y administraciones públicas.

De forma paralela, la feria trabaja desde hace meses con las principales asociaciones del sector --ANETRA, ASCABUS, ATUC, CONFEBUS, DIREBUS y FECAV-- y, en el ámbito internacional, con ARP (Portugal) y FBAA (Bélgica) para impulsar la asistencia de operadores y gestores de flotas, reforzando el carácter profesional, representativo y sectorial del certamen.