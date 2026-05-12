La Feria de Joyería y Relojería Urbanas se celebrará en septiembre con más de 120 empresas de 15 países

Madridjoya amplía su dimensión internacional en su 75ª edición con la presencia de más de 15 países participantes - IFEMA MADRID

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia Madridjoya, organizada por Ifema Madrid, celebrará su 75ª edición del 24 al 27 de septiembre en el Recinto Ferial con la presencia de más de 120 empresas procedentes de 15 países participantes.

A cuatro meses de su convocatoria única anual, estas empresas confirmadas configuran "un escaparate representativo de la diversidad y evolución del sector", ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Junto a "la sólida participación" de empresas españolas --que concentra cerca del 72% del total--, la cita incorpora "una creciente presencia" de firmas internacionales, especialmente de mercados europeos como Italia, Austria, Bélgica, Polonia, así como de nuevos operadores como Turquía u otros procedentes del ámbito latinoamericano, con países como México y Colombia.

Esta evolución refleja "el interés comercial de nuevos mercados y su capacidad de atracción para profesionales de distintos países". En su 75ª edición, Madridjoya pondrá en valor "su trayectoria y su evolución como punto de encuentro para el negocio y la alta especialización, en una capital consolidada para las industrias del lujo".

UNA OFERTA INTERNACIONAL EN UN ENTORNO OPTIMIZADO PARA EL NEGOCIO

Madridjoya concentrará su oferta principal en el Pabellón 3, que se encontrará sectorizado para facilitar el recorrido de los profesionales y la identificación de las distintas áreas de producto.

En este sentido, la Plaza de la Joyería reunirá las propuestas de gran valor del sector, con firmas centradas en joyería en oro, piezas exclusivas y diseño. Por su parte, la Plaza del Tiempo concentrará productos vinculados a la relojería, agrupando las grandes marcas y colecciones únicas en torno a este segmento.

Asimismo, el Área Minis contará con un espacio destacado dentro del pabellón, con una identidad diferenciada enfocada a la joyería de autor, la artesanía y marcas emergentes. Este entorno permitirá a los profesionales identificar "propuestas creativas y especializadas dentro del conjunto de la feria".

La oferta expositiva se completará con empresas especializadas en joyería en plata, piedras preciosas, perlas, maquinaria, orfebrería, estuchería y servicios vinculados a la industria, para ofrecer la visión global del sector en clave profesional.

Además, Madridjoya coincidirá en fechas con Bisutex, del 24 al 27 de septiembre, para formar un encuentro que integra joyería, bisutería y complementos e incorporará nuevamente áreas de venta directa al profesional dentro del Recinto Ferial.