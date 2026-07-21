Las ferias Genera y Matelec, referentes en electrificación y descarbonización, se celebrarán en noviembre

Matelec - IFEMA

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, con Genera y Matelec, ha abierto el registro para visitantes profesionales de cara a unos encuentros que se celebrarán en Ifema Madrid del 24 al 26 de noviembre.

Con esta convocatoria que integra las dos ferias, el recinto ferial volverá a reunir a los principales actores del ecosistema energético y eléctrico en un momento clave para la transformación del sector, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La próxima edición contará con más de 32.000 metros cuadrados de superficie expositiva y más de 500 empresas participantes, "consolidándose como el gran punto de encuentro para profesionales vinculados a la generación renovable, la electrificación, el almacenamiento energético, la eficiencia, la digitalización y las infraestructuras inteligentes".

Los profesionales que se registren de manera anticipada podrán beneficiarse de un 30% de descuento en el precio de la entrada hasta el próximo 10 de septiembre.