FIAA 2026 reunirá en Madrid a los 12 finalistas de los Sustainable Bus Awards 2027

FIAA 2026 - IFEMA

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar, FIAA 2026, organizada por Ifema Madrid, acogerá el próximo 23 de septiembre la ceremonia oficial de los Sustainable Bus Awards 2027, unos premios que reconocen a los vehículos que mejor integran innovación, eficiencia operativa y sostenibilidad.

La industria internacional del autobús y el autocar se reunirá en Madrid para conocer los ganadores de las categorías Urban, Intercity y Coach, en una edición que contará con doce modelos finalistas seleccionados por un jurado internacional.

En la categoría Urban compiten el Yutong U18, Mercedes-Benz eCitaro NMC4, Irizar ie bus Efficient, Temsa Avenue Neo y Solaris Urbino 18 Hydrogen New Generation. En Intercity, los finalistas son Mercedes-Benz eIntouro, Yutong IC12E y BYD B12.b HF.

Por su parte, la categoría Coach cuenta entre sus finalistas con VDL Futura 3, Irizar i6 Efficient Scania PHEV, Marcopolo Paradiso G8 1200 y King Long C12E.

Los Sustainable Bus Awards aplican una metodología de evaluación centrada en las condiciones reales de explotación de los vehículos comerciales de transporte de pasajeros. El jurado analiza aspectos como la ingeniería, innovación tecnológica, eficiencia energética, accesibilidad, seguridad, digitalización, mantenimiento, coste total de propiedad e impacto ambiental, así como su capacidad para generar valor a los operadores.

La entrega de los premios tendrá lugar en el marco de FIAA 2026, que reunirá en Ifema Madrid a más de 110 empresas expositoras y contará con un incremento del 50 por ciento en la participación internacional respecto a la edición anterior.

La feria situará la electrificación, la digitalización, la seguridad, la eficiencia energética y la gestión de flotas entre los principales ejes de su programación y se convertirá durante sus tres jornadas en punto de encuentro para fabricantes, operadores, instituciones y profesionales del transporte colectivo.

El director de FIAA, David Moneo, ha destacado que la dimensión internacional de la feria y la presencia de toda la cadena de valor del sector la consolidan como una cita para conocer la evolución del mercado y presentar nuevas soluciones.

A su juicio, la entrega de los Sustainable Bus Awards reforzará esta proyección al reconocer vehículos que combinan sostenibilidad, eficiencia, seguridad y tecnología.