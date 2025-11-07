Fitur sigue creciendo, habrá más superficie en 2026 y está "saturado" de peticiones: "Tenemos ese buen problema"

El presidente de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, durante un desayuno informativo en el Meeting Place, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid ha destacado este viernes que Fitur sigue creciendo, que tendrá más superficie en su edición de 2026 y que ya está "saturado" de peticiones.

"Tenemos ese buen problema. Creo que va a ser un éxito como cada año", ha destacado el presidente del Comité Ejecutivo de la entidad ferial, José Vicente de los Mozos, en Desayunos Madrid organizado por Europa Press.

Concretamente la edición del próximo año contará con México como el país socio de la edición y De los Mozos ha desvelado que la pasada semana habló con la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien le solicitó "mucha más superficie".

Ha apostillado que la Feria Internacional de Turismo tiene aún "potencial para seguir creciendo" y que, concretamente, en la próxima edición tendrá los pabellones 12 y 14 al estar el 1 y 2 en obras, que son más pequeños.

Al hilo, ha indicado que el crecimiento de este foro no solo se sitúa en el mundo físico sino que cada año registra también más usuarios en su plataforma Live Connect.

"Cuando ves Fitur hay que analizar el mundo, ¿no? Latinoamérica, no hay duda, yo creo que está todo. África sigue creciendo, pero creo que todavía hay recorrido. Y donde hay que trabajar más es Asia. Oriente Medio también. Asia creo que todavía tiene potencial para seguir creciendo", ha perfilado De los Mozos.

Ya este año Fitur desbordó sus cifras y cerró su 45ª edición con cerca de 255.000 asistentes, con especial crecimiento en sus tres primeras jornadas, que aglutinó a un total de 155.000 profesionales.