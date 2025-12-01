Fitur TechY 2026 se celebrará bajo el lema 'De Robot a Aliado'

Lanzamiento FITUR TechY. - IFEMA MADRID

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fitur TechY, la sección especializada en innovación y tecnología turística organizada por Fitur en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), celebrará su 20º edición durante la Feria Internacional del Turismo, que se celebrará del 21 al 25 de enero de 2026 en Ifema Madrid, bajo el lema 'De Robot a Aliado'.

En concreto, las jornadas de Fitur TechY se desarrollarán durante las jornadas profesionales de Fitur, del miércoles 21 al viernes 23 de enero, en el Pabellón del Conocimiento, ubicado en el Pabellón 12.

En este espacio se darán cita cientos de sesiones para presentar propuestas, compartir experiencias y difundir buenas prácticas que están marcando las tendencias de la industria turística y que reunirá la última oferta tecnológica a disposición de empresas, destinos y profesionales del sector, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

En este contexto, y con el patrocinio principal de Grupo Cooperativo Cajamar, que ofrece productos y servicios financieros específicos para el sector turístico, propondrá evolucionar desde un turismo centrado exclusivamente en la eficiencia tecnológica hacia uno en el que la innovación esté al servicio de las personas, del planeta y del propósito.

CUATRO FOROS

El evento contará con cuatro espacios temáticos que abordarán las claves del presente y futuro del turismo en clave tecnológica, reuniendo a profesionales, empresas e instituciones que compartirán análisis, tendencias y soluciones para un sector en plena transformación.

Con el apoyo de AdQuiver, en TechYnegocio se abordará cómo la tecnología se adapta a cada nueva realidad, apoyada sobre inteligencia, datos, automatización, digitalización, robótica y otras tecnologías que, más allá facilitar el día a día, impulsan la seguridad de los negocios.

Por su parte, TechYdestino, patrocinado por MAARLAB, abordará las innovaciones turísticas sobre la gestión integral de los destinos, analizando iniciativas de promoción turística y nuevos perfiles de viajeros.

En TechYfuturo, con el patrocinio de American Express, se analizará el avance de la innovación y la tecnología en el turismo: IA, automatización o robótica, que están dando forma a un sector basado en la experimentación y las emociones con un fuerte impacto en una sociedad global y cambiante.

Finalmente, TechYsostenibilidad, con el apoyo de Veolia, introducirá y analizará el concepto de sostenibilidad turística desde sus tres puntos de vista fundamentales e interrelacionados: medio ambiente, economía y sociedad.

En un momento de cambio global, Fitur TechY, que cuenta con Enovam como Partner Energético Oficial y con Orange Empresas como Partner Tecnológico, ofrecerá un punto de encuentro a la innovación al servicio del sector turístico, mostrando las últimas tecnologías en el sector hotelero y abordando de la mano de expertos los desafíos y nuevos horizontes, ha destacado Ifema Madrid.