Los fondos europeos, protagonistas del primer encuentro del ciclo 'Smart European Recovery'

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las principales claves de los fondos europeos para la recuperación fueron el eje principal del primer encuentro del ciclo 'Smart European Recovery', organizado por Kreab, la Cámara de Comercio Hispano-Sueca, y la Embajada de Suecia en España, con la colaboración de Ifema.

Según ha resaltado Feria de Madrid en un comunicado, este dinero vendrán a inyectar importantes recursos dirigidos a la reconstrucción de la economía de los países de la Unión y a ayudar a las empresas a superar la crisis generada por la pandemia, y a emprender el camino hacia la nueva economía más ecológica y digital.

Este primer encuentro ha reunido a la Comisión Europea, las empresas y la administración pública para analizar las pautas a seguir para una buena gestión de los fondos europeos de recuperación, los llamados Next Generation.

"Para apreciar la importancia de estos fondos, sirva el dato de que supondrán una aportación equivalente al 5% del PIB español en 2019 y multiplicarán por dos la inversión pública en los próximos tres años", ha puesto en valor Ifema.

El acto contó con la participación del secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco; del secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales-CEOE, José Alberto González-Ruiz; la Senior Economist de la Comisión Europea en España Paz Guzmán; el Senior Partner de Kreab y responsable del Kreab European Union Affairs Unit, Miguel Ferre; la presidenta de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y DirCom de Ikea, Luisa Alli; y el embajador de Suecia en España, Teppo Tauriainen.

En la inauguración el director general de Ifema, Eduardo López-Puertas, ha subrayado "la importancia de acoger este foro de extraordinario interés para el sector empresarial, por cuanto viene a reforzar la labor de apoyo que lleva a cabo Feria de Madrid para el desarrollo y expansión de las empresas a través de sus ferias y congresos como verdaderas palancas de recuperación".

Según los participantes, la transparencia y la visión estratégica en su elaboración, unido a la agilidad y el rigor en su ejecución, son los elementos clave que marcarán el éxito de España a la hora de gestionar los fondos europeos NGEU.

Paz Guzmán confirmó la impresión positiva de Bruselas respecto de los planes propuestos por España y recordó que cada estado miembro deberá presentar un plan antes del 30 de abril a la Comisión Europea (CE) que tendrá dos meses para evaluarlo antes de presentarlo al Consejo.

La representante de la Comisión Europea llamaba la atención sobre el hecho de que "con los fondos Next Generation, la Unión Europea por primera vez cofinancia resultados, no proyectos". "Sólo una vez cumplido el objetivo, se pagará, ya sea el fondo no reembolsable o el préstamo. Por eso hay que hacer un ejercicio de planificación estratégica importantísimo", ha remarcado.

Guzmán recordaba que con estos fondos no se financian gastos recurrentes y los proyectos presentados deben tener un componente de resiliencia social, sostenibilidad, competitividad y creación de empleo.

Por su parte, Raúl Blanco ante la exigencia de la CE de que cada país receptor realice reformas estructurales e inversiones, ha presentado un plan para la industria y las pymes que incluye 7 reformas y 13 inversiones con un presupuesto de 2.894 millones de euros.

Algunos de los puntos sobre los que pivota este plan son la digitalización de la industria, el apoyo a la economía circular y el impulso a aquellas industrias tractoras.

AGILIDAD ADMINISTRATIVA

El secretario general ha puesto sobre la mesa el debate de la escasez de recursos humanos de la administración pública ante la necesidad de que haya una agilidad administrativa para garantizar una gestión eficaz de los fondos europeos. Blanco declaraba en su intervención que "con los fondos europeos habrá grandes retos en la ejecución, pero también llega una gran oportunidad para transformar y acelerar cambios que estaban previstos en la industria en los próximos diez años".

Para Miguel Ferre "la colaboración público-privada será la palanca para que la gestión de los fondos Next Generation funcione de manera completa y rápida. Estos modelos han tenido mucho éxito, pero tienen sus limitaciones y necesitan flexibilidad para que nadie se quede fuera".

Por último, José Alberto González-Ruiz ha presentado la propuesta realizada al Gobierno, las denominadas "Iniciativas estratégicas" que cuentan con más de cien líneas de inversión y 400 proyectos. Y declaraba que esperan que "este plan sirva de arrastre desde las grandes empresas y llegue a todo el tejido empresarial". "Nuestro objetivo es también informar y dinamizar a las pymes para que puedan acceder a estos fondos. Y por eso hemos creado una plataforma que recoja todas las licitaciones porque es básico que las pymes tengan acceso a la información", remachó.