El Foro Anual de Ifema se celebra el martes bajo el lema 'Acelerando la Transformación de las Organizaciones'

Publicado 03/06/2019 8:52:35 CET

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Foro Anual de Feria de Madrid se celebrará el martes en el pabellón Sur de Ifema bajo el lema 'Acelerando la Transformación de las Organizaciones' con el objetivo de "impulsar la gestión excelente, innovadora y sostenible de las organizaciones" para crear "una sociedad mejor".

Según ha informado Ifema en un comunicado, ofrecerá en esta nueva edición las claves para conseguir "con éxito" el "gran reto de la transformación al que tiene que hacer frente el ecosistema empresarial y emprendedor en un mercado dinámico, cambiante y global como es el actual", de la mano de profesionales "que aportarán su visión más particular, know how y expertise".

En esta 26 edición del Foro Anual, participarán más de 30 profesionales de reconocida reputación como Mariano Silveyra, Presidente de Cabify en Europa; Marieta Jiménez, Presidenta y Directora General de Merck; Antonio Garamendi, Presidente de CEOE, y Carina Cabezas, Presidenta de Sodexo, entre otros.

La jornada, estructurada en mesas de debate, ponencias inspiradoras y talleres, se organizará en torno a la aceleración de la transformación de las organizaciones siendo los 3 pilares fundamentales de dicha aceleración: nuevos negocios, nuevos valores y nuevas tecnologías.