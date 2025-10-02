Fruit Attraction 2025 entrega sus Premios al Mejor Stand y los Innovation Hub Awards

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Fruit Attraction 2025, organizada por Ifema Madrid y Fepex, cierra las puertas de su 17ª edición este jueves con la entrega de los Premios al Mejor Stand y los Innovation Hub Awards.

En un comunicado, Ifema Madrid ha señalado que los Premios al Mejor Stand distinguen a las empresas expositoras cuyo estand represente los valores de innovación, diseño, sostenibilidad y originalidad. En esta edición se han recibido un total de 105 candidaturas.

Así, en la categoría de Sostenibilidad, el jurado ha otorgado el premio a BayWa Global Produce por su compromiso integral con la sostenibilidad, reflejado tanto en el diseño de su estand --con una reducción en el uso de materiales y facilitando la accesibilidad-- como en la formación de su personal. Además, la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte y La Unión han resultado nominados en esta modalidad.

En relación con la categoría de Mejor Diseño, el premio ha recaído en Fontestad, gracias a su propuesta 'La Citreria', un espacio inmersivo que da protagonismo a la historia familiar de la marca. Por su parte, las empresas Iberian Premium Fruits y El Ciruelo fueron finalistas en dicho apartado.

En la categoría Más Original, el galardón ha sido para BCC - Grupo Cajamar que, bajo el lema 'La gran caja del campo', ha traslado a su espacio un ingenioso juego de palabras con su propia identidad. Al mismo tiempo, se presentó como una caja de frutas y hortalizas, una caja de ahorros, de ideas, de trabajo y de encuentros: una caja dentro de la caja. En este caso, Guerrero Fresh y Moguer Cuna de Platero resultaron finalistas de esta sección

INNOVATION HUB AWARDS

Por otro lado, Fruit Attraction ha entregado este jueves los Innovation Hub Awards, con 9 productos y servicios hortofrutícolas defendiendo su candidatura.

El jurado ha determinado entregar el premio Fresh Produce a Irta -Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentáries-, el premio F&V Industry ha recaído en Edencore, mientras que en la categoría Acciones de Sostenibilidad y compromiso, la vencedora ha sido Pallet Sure, las cuales han recibido 2.000 euros cada una.

En el caso de Fresh Produce, Irta ha resultado premiado por su variedad de manzana HOT84A1/TUTTI: nueva variedad de manzana adaptada a climas cálidos, obtenida por el Hot Climate Partnership del Irta, el New Zealand Plant and Food Research Institute y Fruitfutur. Una variedad obtenida específicamente para ser producida en zonas de climas cálidos, que destaca por intensidad de aroma, sabor dulce y de textura crujiente y ligera, y de coloración roja intensa.

En la categoría de Industria Auxiliar, Edencore ha sido premiado con Viewer, un sistema de monitoreo con cámaras de alta tecnología que permite prever el rendimiento, medir la productividad y el estado de salud de los cultivos con gran precisión. Es fácil de instalar y operar, y entrega datos a nivel de árbol en cada pasada. Con la tecnología VRA del pulverizador, permite mapear además en tiempo real la variabilidad de follaje y carga frutal, reduciendo hasta un 40% el uso de químicos. Por último, en la categoría Acciones de sostenibilidad y compromiso, Pallet Sure ha destacado con Fixbox.