Global Mobility Call suma una docena de patrocinadores estratégicos para su edición de junio en Ifema

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MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El evento internacional de movilidad Global Mobility Call ha anunciado la incorporación de sus primeros patrocinadores estratégicos para la edición de 2026, que se celebrará del 9 al 11 de junio en Ifema Madrid.

En total, doce empresas e instituciones se han sumado a esta convocatoria, reforzando el posicionamiento del encuentro como uno de los principales foros internacionales sobre movilidad sostenible, conectada y segura.

Entre los denominados Global Partners figuran el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Metro de Madrid, Grupo Avanza y Gasib, cuya participación refuerza la presencia institucional y el impulso a redes de transporte de alta capacidad.

A ellos se suman como Strategic Partners Grupo Ruiz y Sistem, mientras que en la categoría de Connected Partners participan compañías como Alsa, Arriva, Etra, Moventis y Vectalia.

Asimismo, Indra Group participará como patrocinador tecnológico, aportando su experiencia en digitalización y sistemas avanzados aplicados a la movilidad.

Desde la organización destacan que este ecosistema de actores públicos y privados permitirá abordar retos clave como la intermodalidad, la electrificación o la movilidad inteligente, en un contexto de transformación del sector.

La cita coincidirá además con otras ferias profesionales como TECMA, SRR, SocioCARE y el Foro de las Ciudades de Madrid, configurando un programa conjunto centrado en la innovación urbana y la sostenibilidad.