Global Mobility Call se suma a la organización del primer congreso de micromovilidad el 2 de octubre en Getafe

Global Mobility Call - IFEMA MADRID

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Global Mobility Call, la plataforma internacional de referencia para la movilidad sostenible impulsada por Ifema Madrid, se sumará a la organización de Clime Summit 2026, el primer congreso monográfico sobre micromovilidad que se celebrará el 2 de octubre en Getafe.

La cita, promovida junto a Clime y el Ayuntamiento de Getafe, se celebrará en el Espacio Mercado de Getafe, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Las tres entidades han escenificado este jueves su alianza mediante una fotografía conjunta durante la presentación oficial del encuentro, reflejando una visión compartida como es "impulsar la micromovilidad como una herramienta clave para avanzar hacia ciudades más sostenibles, conectadas y eficientes".

El congreso llega en un momento que coincide con la reciente decisión de Renfe de permitir nuevamente el acceso de patinetes eléctricos en gran parte de sus servicios, junto con la entrada en vigor de nuevos requisitos de homologación, registro e identificación para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que sitúa a la micromovilidad en "el centro del debate sobre la movilidad urbana y la intermodalidad".

Al mismo tiempo, la industria afronta "importantes desafíos regulatorios". La futura aplicación de la normativa de certificación obligatoria para los VMP prevista para 2027 genera "incertidumbre" entre fabricantes, operadores y usuarios, especialmente en determinadas categorías de vehículos.

Ante este escenario, Clime Summit 2026 se convertirá en "un espacio de análisis y reflexión para abordar el impacto de la regulación, las oportunidades de innovación y las fórmulas de colaboración necesarias para garantizar un crecimiento sostenible del sector".

Como plataforma que conecta a líderes empresariales, instituciones y agentes de la movilidad de todo el mundo, Global Mobility Call incorpora al summit "una visión estratégica centrada en la transformación de los sistemas de transporte, la descarbonización y la generación de alianzas público-privadas capaces de acelerar la movilidad del futuro".

GETAFE, EJEMPLO DE INNOVACIÓN EN MOVILIDAD URBANA

El evento se celebrará en Getafe porque el municipio se ha consolidado como "uno de los principales referentes de la micromovilidad en España gracias a una estrategia integral que combina planificación urbana, innovación y colaboración con operadores especializados".

Este modelo de desarrollo sostenible ha llevado a la ciudad a ser seleccionada para presentar su experiencia en Tomorrow City Shanghai, uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la innovación urbana.

En este contexto, Clime Summit 2026 aspira a convertirse en el f"oro de referencia para analizar el presente y el futuro de la micromovilidad en España", reuniendo a administraciones públicas, empresas, expertos y profesionales que trabajan para construir ciudades "más accesibles, eficientes y sostenibles".