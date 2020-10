Gran Canaria Swim Week se despide de su edición digital con un incremento de espectadores del 525%

Gran Canaria Swim Week By Moda Cálida Pone Fin A Su Edición Más Digital, Dirigida A Un Público Profesional

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida se despide de su edición digital, dirigida a un público profesional, tras el paso de 38 diseñadores, una veintena de desfiles y cerca de 50.000 a través de Internet, lo que supone un incremento con respecto a 2019 del 525 por ciento, ha informado Ifema en un comunicado.

A destacar el premio a la mejor colección para Aurelia Gil y Palmas y a la mejor colección emergente para Laut Apparel. El reconocimiento Carlsberg a la mejor colección sostenible ha sido para All That She Loves.

Por primera vez y con el objetivo de profesionalizar la pasarela, se ha llevado a cabo un programa de compradores, con la visita de 18 profesionales a la pasarela. Además alrededor de 800 publicaciones en prensa escrita, digital y televisión, con un alcance de 168 millones de lectores, han seguido las actividades de la pasarela.

También han pasado por ella caras conocidas como la actriz Paz Vega, embajadora de la edición 2020 de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, o las modelos Ariadne y Aída Artiles, el diseñador Palomo Spain, el estilista Josie, la cantante Mala Rodríguez o la actriz Marta Torné.

Entre los influencers destacaron Nina Urgell, Miguel Carrizo, Marta Ibrahim o Mirian Pérez-Honney Dresing mientra que se subieron a la pasarela Helen Lindes o Águeda López. La mitad de modelos fueron canarios.

Las cifras ponen también de manifiesto el interés que suscita la pasarela fuera del Archipiélago puesto que, además de recibir las visitas de 31.484 personas del país, se registró un tráfico considerable desde Portugal, con 13.456 visitantes, y otros países como México, Estados Unidos o Francia.

Cerca del 25 por ciento de las entradas a la web pertenecen al rango de edad de entre 45 y 54 años, seguidos muy de cerca por los de 55 a 64 años con un 23 por ciento, y los de 35 a 44 años, con un 20 por ciento de usuarios. De estos, el 59,2 por ciento han sido mujeres, y el resto, un 40,8 por ciento, hombres.

En el marco de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) ha coordinado tres mesas redondas sobre la moda baño con algunos de los diseñadores más representativos de esta edición.